LION E-Mobility: Positive Fortschritte trotz Markt-Herausforderungen!

Die LION E-Mobility AG, ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität, hat am 1. August 2024 positive vorläufige Ergebnisse ihrer Hochleistungsbatterie LIGHT bekannt gegeben, die mit einem deutschen Premium-OEM getestet wurde. Im zweiten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,8 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 1,2 Millionen Euro im ersten Quartal darstellt. Dennoch liegen die Zahlen unter den Erwartungen, was auf die anhaltend schwierige Marktsituation im Batteriebereich zurückzuführen ist. Das EBITDA verbesserte sich auf -2,1 Millionen Euro, blieb jedoch negativ. Infolgedessen hat LION seine Umsatzprognose für 2024 auf maximal 42 Millionen Euro angepasst, was möglicherweise zu einem leicht negativen EBITDA führen könnte.

Technologisch hat LION bedeutende Fortschritte gemacht. Die LIGHT-Batterie, die mit einer innovativen Immersionskühltechnologie ausgestattet ist, hat in Streckentests mit einem deutschen Premium-OEM hervorragende Ergebnisse erzielt. Die getesteten Fahrzeuge erreichten eine Leistung, die 30 Prozent über dem aktuellen Marktstandard liegt. CEO Dr. Joachim Damasky äußerte sich optimistisch über die Fortschritte und das Potenzial der neuen Batterietechnologie.