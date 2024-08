Symrise glänzt mit starkem Wachstum: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen!

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Verbesserung der operativen Gewinnmarge. Symrise konnte 20,7 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbuchen, was zu einem Anstieg des operativen Gewinns um 11,5 Prozent auf knapp 530 Millionen Euro führte. Der Nettogewinn stieg von fast 188 Millionen Euro auf über 239 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf.

Symrise, ein führender Hersteller von Duftstoffen und Aromen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 ein solides Wachstum, das vor allem durch starke Verkäufe in der Feinparfümerie und bei Zusätzen für die Heimtiernahrung angetrieben wurde. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Unternehmensverkäufe lag das organische Wachstum sogar bei 11,5 Prozent. Dies zeigt die Robustheit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

Konzernchef Jean-Yves Parisot, der seit April im Amt ist, betont die Wichtigkeit der Profitabilität und hat ein Effizienzprogramm initiiert, das bereits die Hälfte der angestrebten Einsparungen von rund 50 Millionen Euro realisiert hat. Um die Gewinnmarge weiter zu verbessern, plant das Unternehmen, das Aqua-Feed-Geschäft zu verkaufen, da es als zu klein erachtet wird. Diese Sparmaßnahmen und Portfolioanpassungen sollen langfristig positive Effekte auf die Profitabilität haben.

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung blieben die Jahresziele unverändert, was einige Investoren enttäuschte. Analysten hatten eine Zielerhöhung für 2024 erwartet, die jedoch ausblieb. Dies führte dazu, dass die Symrise-Aktien am Donnerstag um etwa drei Prozent auf 113,25 Euro fielen, nachdem sie zuvor auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen waren. Analyst Charles Eden von UBS merkte an, dass die aktuelle Geschäftsentwicklung den Markterwartungen entspricht, jedoch die ausbleibende Zielanpassung für 2024 als negativ wahrgenommen wird.

Für das Gesamtjahr strebt Symrise weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an, mit einer Ebitda-Marge von rund 20 Prozent. Finanzvorstand Olaf Klinger äußerte sich optimistisch, dass das Unternehmen am oberen Ende dieser Zielspanne abschneiden könnte. Die nächsten Zahlen werden im dritten Quartal erwartet, wo weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung gegeben werden sollen.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate (02. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.