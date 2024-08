Novem Group: Wechsel im Vorstand – CFO Burtscher tritt zurück, Nachfolger steht fest!

Am 1. August 2024 gab die Novem Group S.A. bedeutende Veränderungen im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat hat dem Antrag von Dr. Johannes Burtscher zugestimmt, sein Mandat als Chief Financial Officer (CFO) zum 30. September 2024 niederzulegen. Dr. Burtscher war über zwölf Jahre in dieser Position tätig und spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Unternehmens zum Weltmarktführer im Bereich hochwertiger Zierteile für die Premium-Automobilindustrie. Unter seiner Leitung wurde eine exzellente Leistungskultur etabliert und der Börsengang im Juli 2021 erfolgreich umgesetzt.

Als Nachfolger von Dr. Burtscher wurde Benjamin Retzer ernannt, der seit 2014 in verschiedenen Finanzpositionen bei Novem tätig ist, zuletzt als Vice President Accounting and Tax. Zuvor arbeitete er bei Vishay Intertechnology und KPMG. Retzer bringt umfangreiche Erfahrung in der Finanzwelt mit und wird die Verantwortung für die finanziellen Belange des Unternehmens übernehmen.