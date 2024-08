Kissigs Kloogschieterei: Die Sektorrotation nimmt Fahrt auf und der Ausverkauf beginnt...

In den letzten Tagen hat sich die Trendwende an den Börsen verstärkt – der S&P 500 hat von seinem Höchststand Mitte Juli ein paar Prozentpunkte abgegeben und schon werden die Anleger nervös. Das liegt vor allem daran, dass die bisherigen Anlegerlieblinge Luft ablassen und da hängen nun mal die Emotionen dran. Die Magnificent 7 haben in den letzten drei Wochen zusammen mehr als 3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt und NVIDIA davon alleine mehr als eine Billion. Das sind gewaltige Summen und die Kurseinbrüche ziehen sich durch viele Depots. Auf der anderen Seite muss man dies relativieren, denn seit dem Jahresanfang weisen diese Aktien noch immer kräftige zweistellige Kurszuwächse auf.





Bis zur Jahresmitte flossen vor allem Technologie-ETFs frische Kundengelder zu und stützten die Nachfrage nach KI-Aktien. Inzwischen ziehen die Anleger hier Milliarden ab und schichten in klassische ETFs um und dieses Geld sorgt nun an dieser Stelle für positiven Kursdruck. So verlor die NASDAQ im Juli 1,4 %, während der breitere Russel 2000 satte 11,5 % zulegen konnte. Wir erleben eine Sektorrotation und eine Konsolidierung im Technologiesektor. Selbst der starke Abverkauf der an den ersten August-Tagen ist bisher 'Business as usual' an den Börsen: mit einem Einbruch von 10 % haben die Börsen offiziell 'Korrekturterrain' erreicht und das kommt durchschnittlich einmal pro Jahr vor. Ein sehr viel stärker Absturz ist hingegen eher selten, aber auch nicht ausgeschlossen. Im 'Börsenseuchenjahr 2022' summierte sich der Einbruch letztlich auf knapp 25 %, das war dann nahe dran an einem Börsencrash. Aber soweit muss es diesmal doch wohl nicht kommen...