Amazon, Nvidia und Co. – Rezession bestätigt?

„Recession confirmed“ vermelden US-Analysten und verweisen auf den jüngsten Arbeitsmarktbericht und den starken Anstieg der Arbeitslosenquote in den vergangenen Monaten. Aber der Blick auf die USA wäre verkürzt. Global gehen Indizes in die Knie. Auf Twitter lesen wir „JUST IN: Over $2.9 trillion has been wiped out from major indices and stocks this morning due to growing fears of a global recession.This is the worst day for stocks since March 16, 2020, during the COVID-19 pandemic fears.“

