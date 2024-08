Ich spende für jede Goldmedaille für Deutschland 5 Euro, Sie auch?

DAX – Der Index muss sich jetzt richtig strecken

Die beiden letzten Handelstage beim DAX haben gezeigt, dass es nicht nur nach oben gehen kann. Zunächst wurde dynamisch die Aufwärtstrendlinie gebrochen, was für sich genommen eigentlich kein Problem darstellen sollte, da diese Linie recht flach verlaufen ist und an sich auch kaum eine große Relevanz genießt. Die Dynamik vom Freitag war da schon wichtiger. Der Index ist bis an die Unterstützungszone gefallen und steht damit an einer wichtigen Marke. Die Umsätze haben zumindest leicht angezogen. Die Indikatoren sind in den neutralen Bereich gefallen und könnten in den kommenden Handelstagen unterstützend helfen. Da die Statistik der Saisonalität für die nächsten Wochen nicht besonderes gut aussieht, besteht eine gewisse Gefahr, dass die Unterstützung nicht gehalten werden kann.

Dow Jones – hat noch eine Chance auf ein Halten

Der US-Leitindex ist ähnlich kräftig unter Druck geraten wie der DAX. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet und die Umsätze sind am Freitag besonders stark gestiegen. Die negative Beurteilung dieser Lage würde lauten: Steigende Umsätze sind, bei fallenden Kursen, ein Indiz für große Abgabebereitschaft und damit weiter fallende Notierungen. Der Blick auf den Handelsverlauf am Freitag offenbart aber, dass es eine kräftige Intraday-Stimmungswende gegeben hat, weshalb die hohen Umsätze sogar positiv zu werten sind. Wenn der Wochenauftakt positiv gestaltet werden kann, sollte die Unterstützungslinie gehalten werden.

Gold – Ausbruch mit einem Doji?

Gold führt die Anleger derzeit etwas vor. Zunächst wird ein furioser Ausbruch generiert, dann konnte dieser nicht gehalten werden und die Zeichen standen ganz auf „testen der Unterstützung bei knapp unter 2.300 USD“. Diese wurde aber erneut nicht erreicht und mit einem zusammengesetzten Hammer erneut eine kurzfristige Trendwende eingeleitet. In der inzwischen etablierten Widerstandszone haben sich am Donnerstag und am Freitag jeweils ein Doji gebildet. Diese Kerzen, bei denen Eröffnungs- und Schlusskurs auf nahezu einem Niveau notieren, stehen immer für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Dies bedeutet nicht, dass nach einem Doji die Kurse fallen müssen. Es ist genauso gut möglich, dass die Marktteilnehmer „Angst“ vor steigenden Notierungen haben. Der Wochenauftakt wird zeigen, in welche Richtung die Reise gehen wird.

Öl – Etablierter Abwärtstrend jetzt an der Unterstützung angekommen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nach dem der Ausbruch aus der Widerstandszone nach oben gescheitert ist, kam Öl immer mehr unter Druck. Am Freitag stellte sich dann eine Art Ausverkaufssituation ein. Mit dieser großen roten Kerze ist Öl in den Bereich der Unterstützungszone gefallen. Die Indikatoren werden bereits seit einiger Zeit ignoriert, was dazu führt, dass diese auch jetzt kaum eine Stütze darstellen dürften. Da die Umsätze zuletzt angezogen haben, sollte der Wochenauftakt zumindest von einem kurzen Unterschreiten der Unterstützung geprägt sein.

Bitcoin/USD – Scheitert erneut in der Widerstandszone

Das viel besprochene „Halving“ hat bislang noch nicht den Effekt gebracht, wie in den vergangenen Jahren. Dies hat gewiss den einen oder anderen Anleger enttäuscht. Technisch betrachtet hat sich aber noch nichts verändert. Der Bitcoin ist seit März in einem übergeordneten Seitwärtstrend. Mit dem jüngsten Abwärtsschub hat sich zumindest weiteres Abwärtspotenzial bis in den Unterstützungsbereich eröffnet. Die Indikatoren sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass hier schon mit einer Unterstützung zu rechnen wäre. In der kommenden Woche dürfte sich entscheiden, ob die Unterstützung weiterhin tragfähig ist.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.