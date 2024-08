Buffett schmeißt Millionen Apple-Aktien aus dem Portfolio: Kein Grund zur Sorge?

Buffett scheint sich für seine Verkäufe einen idealen Zeitpunkt ausgesucht zu haben. Die Aktien des iPhone-Bauers legten zwischen April und Juni um rund ein Viertel zu und erreichten Mitte Juli ein Allzeithoch, bevor Anleger in den letzten drei Wochen aus Sorge vor einer Überhitzung der KI-Rallye für einen Ausverkauf bei Techwerten sorgten. Am Freitag führten schwache Arbeitsmarktdaten zu einem Rückgang des S&P um 1,8 Prozent und verstärkten die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung.

Wie das Konglomerat am Samstag mitteilte, verkaufte Berkshire im letzten Quartal Aktien im Wert von netto 75,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn stieg auf 11,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 10 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Buffett hat "nichts dagegen", Cash-Position auszubauen

Dass Berkshire seine Apple-Position weiter abbaut, verwundert auf den ersten Blick nicht, wenn auf der Umfang der Verkäufe höher ausfiel als erwartet. Der 93-jährige Buffett sagte auf der Aktionärsversammlung im Mai, dass Apple ein "noch besseres" Geschäft sei als American Express und Coca-Cola. Er erklärte damals, dass Apple wahrscheinlich die größte Beteiligung bleiben würde, was darauf hindeutet, dass steuerliche ein Grund für den Verkauf gewesen ist. "Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, unter den aktuellen Bedingungen die Cash-Position aufzubauen", sagte er.

Berkshire hat auch seine Beteiligung an der Bank of America Corp., seiner größten Bankwette, erheblich reduziert. Seit Mitte Juli hat Berkshire diese Position um 8,8 Prozent verringert.

Die Analysten von Wedbush betonen in einer Analyse, dass Buffett weiter ein absoluter Apple-Fan bleibt. "Während die Bären eindeutig mit dieser Nachricht und dem Narrativ nach dem brutalen Ausverkauf der Tech-Aktien am Freitag laufen werden, betonen wir ausdrücklich, dass Buffett ein Kern-Gläubiger von Apple ist und wir dies nicht als Rauchzeichen für schlechte Nachrichten betrachten - es ist immer noch die Nummer 1 der Berkshire-Position mit großem Abstand", so die Wedbush-Analysten in ihrer Notiz.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion