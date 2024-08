Desert Gold Ventures – Top-Analyst gibt Kauf-Empfehlung mit 460 % Kurspotenzial

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Desert Gold Ventures Aktie Beiträge: 168 Beiträge:

Gold rückt wieder in den Fokus der Börsianer, jetzt heißt es sich richtig zu positionieren. Die Aktien von Desert Gold Ventures Inc. (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) wurden von Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, unter die Lupe genommen und in einem fundierten Report beschrieben. Die ausführliche Analyse mit allen Details wurde am Freitag, 02. August 2024, veröffentlicht und das Fazit fällt eindeutig aus. Der Experte sieht ein Kursziel von 0,29 EUR bzw. 0,425 CAD je Aktie und vergibt das Rating "KAUFEN". Das Kurspotenzial entspricht aufgrund des aktuellen Kurses von 0,075 CAD pro Aktie somit über 460 %. Gold ist die älteste Währung der Welt und die Relevanz sowie Wertschätzung hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. So stieg der Wert der Feinunze Gold in diesem Zeitraum von 1.046,40 USD bis kürzlich in der Spitze bei 2.483,77 USD. Auch in den vergangenen Tagen konnte sich das Edelmetall als Anlage wieder durch Preisstabilität als sicherer Hafen unter Beweis stellen. Die Ursachen dafür sind vielfältig und die Folgen für Goldunternehmen im Umkehrschluss enorm. Das Umsatzpotenzial für Produzenten, und solche Unternehmen, die es werden wollen, legte deutlich zu und aus diesem Grund gehören gut ausgewählte Aktien aus diesem Sektor, wie z. B. Desert Gold, in ein wachstumsorientiertes Depot. Aufgrund von operativen Ereignissen ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg. Mehr dazu im Bericht.Lesen sie den Artikel hier weiter