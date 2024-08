Krypto-Crash! Panik greift auf Kryptomärkte über – zweistellige Verluste bei Bitcoin & Co. Kryptowährungen wurden am Montag von der plötzlichen Risikoaversion an den globalen Märkten getroffen. Bitcoin fiel zeitweise um mehr als 10 Prozent, und der zweitplatzierte Ether erlebte den größten Rückgang seit 2021.