Nervosität rund um den Globus – Nikkei 12, Bitcoin 20, DAX 3 Prozent Minus

Zum einen kommt das Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz mit enormen Kosten daher, was die Margen schmälert und hohe Aktienbewertungen plötzlich als übertrieben erscheinen lässt. Und zum anderen entfalten die restriktive Geldpolitik von Europäischer Zentralbank und Federal Reserve nun ihre Wirkung.

In den vergangenen Monaten erzeugten starke Konjunkturdaten die Illusion einer US-Wirtschaft, der nichts etwas anhaben kann. Nun aber wird diese Vorstellung entzaubert. Erstmals reagieren die Börsen auf schwache Daten und fallen dynamisch. Der Kurseinbruch geht einher mit einem Realitätseinbruch. Eine Rezession in der US-Wirtschaft wird plötzlich wieder für möglich gehalten, auch wenn in den tatsächlichen Daten derzeit kein wirklicher Hinweis darauf zu finden ist. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass Rezessionen erst zeitlich verzögert mit hinlänglicher Genauigkeit festgestellt werden können. Aber so wie die Aktienkurse in den vergangenen Tagen gefallen sind, sieht das schon sehr nach Rezession aus.