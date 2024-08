Wetten auf eine Notfall-Zinssenkung der Fed noch diese Woche!

Inmitten wachsender Sorgen um eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft setzen Anleihehändler auf eine aggressive geldpolitische Lockerung durch die US-Notenbank. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent rechnen sie sogar mit einer dringenden Zinssenkung um einen Viertelpunkt bereits innerhalb einer Woche, um eine drohende Rezession zu verhindern.

Diese Erwartung führte zu einem der stärksten Aufschwünge am Anleihemarkt seit Beginn der Befürchtungen einer neuen Bankenkrise im März 2023. Die geldpolitisch sensiblen Renditen zweijähriger Staatsanleihen fielen in der vergangenen Woche um einen halben Prozentpunkt auf unter 3,9 Prozent – ein Niveau, das seit den Zeiten der globalen Finanzkrise und des Dotcom-Crashs nicht mehr verzeichnet wurde, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Am Montag setzte sich dieser Trend fort, als die Rendite zehnjähriger Anleihen 3,7 Prozent erreichte.