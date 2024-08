Nasdaq, Dax, Bitcoin: 3 Gründe für den Crash!

Was heute passiert kann man wohl durchaus als Crash bezeichnen: in Japan die Aktienmärkte mit dem größten Crash seit dem Jahr 1987, und das zieht auch den Nasdaq-Future wie auch den Dax mit nach unten, während Bitcoin ebenfalls crasht und damit einmal mehr zeigt, dass es ein Liquiditäts-Asset ist und eben kein sicherer Hafen. Heute kommen mehrere Faktoren zusammen, aber im Wesentlichen sind es drei Gründe, die diese Turbulenzen auslösen: erstens stirbt gerade das Narrativ der weichen Landung der US-Wirtschaft. Zweitens droht die KI-Blase nun endgültig zu platzen, nachdem Schaufel-Käufer wie Google, Amazon etc. eingestehen mußten, dass sie kein Gold gefunden haben (ergo mit KI nicht wirklich Geld verdienen). Und das alles bei einem rekordhohen Bewertungs-Niveau der US-Aktienmärkte von 200% zum US-BIP. Der dritte Faktor ist die große Enthebelung des Carry-Trades durch den Aufwärts-Crash des Yen - der Nikkei heute mit einem Verlust von mehr als 13%. Wie geht es nun weiter mit Nasdaq, Dax, Bitcoin und Co?

