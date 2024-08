BioNTech: 807,8 Millionen Euro – Verlust vervierfacht!

BioNTech bekräftigte seine Umsatzprognose für 2024 und erwartet Einnahmen in einer Spanne von 2,5 Milliarden Euro bis 3,1 Milliarden Euro, wobei der Großteil gegen Ende des Jahres erwartet wird.

BioNTech hat am Montag einen Gesamtumsatz für das zweite Quartal von 128,7 Millionen Euro gemeldet, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 807,8 Millionen Euro, während im Vorjahreszeitraum ein Verlust von 190,4 Millionen Euro verzeichnet wurde.

Aufgrund stark rückläufiger Verkäufe seines COVID-19-Impfstoffs richtet das Unternehmen seine Strategie nun auf neue Krebstherapien aus. "Das vergangene Jahr war geprägt von bedeutenden Daten-Updates in unserem gesamten Onkologie-Portfolio. Diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial unserer Plattformtechnologien, einschließlich unserer individualisierten und standardisierten mRNA-Impfstoffplattformen iNeST und FixVac", kommentiert CEO Ugur Sahin.

Und weiter: "Wir haben unsere Strategie auch durch die Einleitung klinischer Studien vorangetrieben, in denen wir neuartige Kombinationen von synergistischen Wirkstoffkandidaten untersuchen."

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

John Newman, Analyst von Canaccord Genuity, hat seine Kaufempfehlung bereits in der vergangenen Woche aufgrund einer Kombination von Faktoren bezüglich der vielversprechenden klinischen Studienergebnisse von BioNTech und des Potenzials seiner Krebsimpfstofftechnologie abgegeben.

Newman verwies auf die positiven Topline-Daten aus der Phase-2-Studie des Krebsimpfstoffs BNT111 FixVac für fortgeschrittenes Melanom. Diese Daten, die den primären Endpunkt erreichten, deuten auf ein starkes therapeutisches Potenzial hin und positionieren BioNTech günstig auf dem Markt für Melanombehandlungen.

Newman hat ein Kursziel von 171 für die BioNTech-Aktie, was das Vertrauen in die FixVac-Plattform des Unternehmens und das allgemeine Versprechen seiner mRNA-Krebsimpfstoffe widerspiegelt. Das Kursziel liegt 131 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

In Frankfurt notieren die Titel in einem schwachen Markt um über drei Prozent tiefer. Die ADRs in den USA fallen um bis zu vier Prozent auf unter 80 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 72,35EUR auf Tradegate (05. August 2024, 12:26 Uhr) gehandelt.