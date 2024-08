Intel nach schlimmstem Crash seit 50 Jahren: Aktie "im Moment nicht besitzbar"

"Wir glauben, dass wir unter anderen Umständen jetzt mit unseren Kunden Gespräche über die Fortführung des Unternehmens führen würden", schrieb Stacy Rasgon von Bernstein in einer Mitteilung an die Kunden.

Die Intel-Aktie ist am Freitag um 26 Prozent gefallen , was die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als 30 Milliarden US-Dollar verringerte. Das Unternehmen durchläuft derzeit ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar, das die Aussetzung der Dividende, umfangreiche Entlassungen und die Kürzung der Kapitalausgaben beinhaltet.

Und weiter: "Zu diesem Zweck (und vielleicht als einziger positiver Aspekt) dürften Subventionen und Partnerbeiträge in Kombination mit Ausgabenkürzungen und der Aussetzung der Dividende der Bilanz des Unternehmens bis Ende 2025 zusätzliche Barmittel in Höhe von etwa 40 Milliarden US-Dollar zuführen, was darauf hindeutet, dass Intel (in irgendeiner Form) überleben und den Kampf fortsetzen wird."

Intel hat Anfang des Jahres eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen, die dem Unternehmen 8,5 Milliarden US-Dollar an direkten Finanzmitteln sowie elf Milliarden US-Dollar an Darlehen im Rahmen des Chips Act zusichert. Das ist ein Regierungsprogramm, das die Position der USA in der Chipherstellung stärken soll, um in dieser wichtigen Branche wettbewerbsfähig zu sein.

Bernstein-Analyst Rasgon sagte, die Aktie sei "im Moment nicht besitzbar", aber auch eine Aktie, die nach dem "Zusammenbruch" am Freitag potenziell beängstigend zu shorten sei. Er stuft die Titel mit "Market-Perform" ein, hat sein Kursziel aber von 35 auf 25 US-Dollar gesenkt.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Blayne Curtis, Analyst bei Jefferies, sagte, dass Intels sinkender Marktanteil, der Druck auf die Margen und die Ausgabenkürzungen würden "eher nach einer Spirale riechen, da die Zeit für eine Lösung abläuft". Seiner Ansicht nach könnten die Ausgabenkürzungen kurzfristig den Gewinn pro Aktie und den freien Cashflow verbessern, aber es sei unwahrscheinlich, dass sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, vor denen Intel steht. Der Analyst stuft die Aktie mit "Hold" ein und senkte sein Kursziel nach den Ergebnissen von 34 auf 28 US-Dollar.

Frank Lee von HSBC schrieb von einem "erschütternden" Fehlschlag bei den Margen, der zu einem schlechten Ausblick für das dritte Quartal führte. Intels Management "bleibt optimistisch in Bezug auf die Produkt-Roadmap sowie die langfristige Strategie im Foundry-Geschäftsmodell", schrieb er. Aber "jede Prognose oder Konzentration auf Kostensenkungen und [Investitionsausgaben-]Kürzungen werden durch das fehlende Vertrauen der Investoren überschattet, das erst nach einiger Zeit wiederhergestellt werden kann." Lee senkte sein Rating für Intel-Aktien von "Halten" auf "Reduzieren". Außerdem senkte er sein Kursziel von 35 auf 19,80 US-Dollar.

Intel ist für die USA besonders wichtig, weil das Unternehmen selbst Chips herstellt. "Unser Land und [die Regierung] können es sich nicht leisten, [Intel] untergehen zu lassen", sagte Mizuho-Desk-Analyst Jordan Klein in einer Mitteilung an Kunden.

Die US-Regierung "hat ein berechtigtes Interesse daran, dass [Intel] ein echter Akteur in der Foundry-Branche ist und an der Spitze gewinnt", so Klein weiter. Intel ist "ein zu wichtiger langfristiger strategischer Aktivposten".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 18,70EUR auf Tradegate (05. August 2024, 13:05 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,19 $ , was einem Rückgang von -4,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer