Fed wird eingreifen, wenn sich Lage verschlechtert: Fed-Chef Goolsbee

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, hat am Montag versprochen, dass die Zentralbank auf Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung reagieren werde, und hat darauf hingewiesen, dass die Zinssätze derzeit zu restriktiv sein könnten.

"Die Aufgabe der Fed ist einfach: die Beschäftigung zu maximieren, die Preise zu stabilisieren und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Das werden wir tun", sagte der Notenbanker am Montag in einem Interview mit CNBC. "Wir sind vorausschauend. Wenn sich also die Bedingungen insgesamt so entwickeln, wenn es eine Verschlechterung in einem dieser Bereiche gibt, dann werden wir das in Ordnung bringen."

Weltweit brachen am Montag die Aktienmärkte ein, während die Kurse der Staatsanleihen hochschnellten. Damit setzte sich der Börsentrend fort, der am Donnerstag begonnen hatte, einen Tag nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen nicht zu senken. Das löste Befürchtungen aus, dass die politischen Entscheidungsträger angesichts der sinkenden Inflation und der schwächelnden Wirtschaft zu spät handeln würden.

Diese Befürchtungen wurden am Freitag noch verstärkt, als das Arbeitsministerium bekannt gab, dass sich die Beschäftigungszahlen deutlich schwächer als erwartet entwickelt haben und die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent geklettert ist. Goolsbee betonte jedoch, es sehe "noch nicht nach einer Rezession aus".

Er fügte jedoch hinzu, dass die Politik der Fed derzeit restriktiv sei, eine Position, die sie nur einnehmen sollte, wenn die Wirtschaft zu überhitzen droht. Dies sei aktuell nicht der Fall. "Sollen wir die Zügel lockern? Ich werde uns nicht die Hände binden, was die Zukunft angeht", sagte er. Die Zentralbank hält ihren Leitzins seit Juli 2023 in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent, dem höchsten Stand seit rund 23 Jahren.

Die Märkte erwarten, dass die Fed in einen aggressiven Lockerungsmodus übergeht und im September mit einer Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte beginnt, die bereits vollständig in den 30-tägigen Fed Funds Futures eingepreist ist. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group erwarten Händler, dass die Fed den Leitzins bis zum Jahresende um 1,25 bis 1,5 Prozentpunkte senken wird.

