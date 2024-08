Internationale Aktienmärkte im freien Fall: DAX, Dow Jones und S&P 500 stark im Minus**

Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklung: Internationale Indizes im Minus** Die internationalen Aktienmärkte verzeichnen heute deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 17.335,79 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,17%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 23.919,32 Punkten liegt und um 2,49% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 13.338,63 Punkten und weist mit einem Rückgang von 2,67% die stärksten Verluste unter den deutschen Indizes auf. Der TecDAX zeigt sich etwas stabiler, steht jedoch ebenfalls mit 1,87% im Minus bei 3.192,85 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der allgemeinen Marktschwäche betroffen. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell bei 38.837,76 Punkten und verliert damit ebenfalls 2,17%. Der S&P 500 steht bei 5.215,22 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,41%. Die heutige Entwicklung zeigt eine breit angelegte Schwäche an den internationalen Aktienmärkten, wobei insbesondere der SDAX und der S&P 500 die größten Verluste hinnehmen müssen.Anleger bleiben angesichts der aktuellen Marktlage vorsichtig und beobachten die Entwicklungen genau.Infineon Technologies führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 1.73% an, gefolgt von Siemens Healthineers mit 0.51%. Rheinmetall verzeichnet hingegen einen leichten Rückgang von -0.25%.Im Gegensatz dazu stehen die DAX Flopwerte, angeführt von E.ON mit einem Rückgang von -4.73%. Zalando und Volkswagen (VW) Vz folgen mit -4.26% und -3.14%.Im MDAX zeigt Redcare Pharmacy mit einem Plus von 1.13% die beste Performance, gefolgt von Hugo Boss mit 1.03% und Deutsche Lufthansa mit 1.01%.Die Flopwerte im MDAX werden von United Internet mit einem Rückgang von -18.22% dominiert, gefolgt von Aurubis mit -12.35% und Stroeer mit -4.59%.Dermapharm Holding führt die SDAX Topwerte mit einem Anstieg von 1.15% an, gefolgt von SFC Energy mit 1.04% und CECONOMY mit 0.68%.Die SDAX Flopwerte werden von 1&1 mit einem Rückgang von -13.22% angeführt, gefolgt von adesso mit -11.91% und SUESS MicroTec mit -8.79%.Im TecDAX ist Infineon Technologies erneut der Spitzenreiter mit 1.73%, gefolgt von Siemens Healthineers mit 0.51% und SMA Solar Technology mit 0.25%.Die TecDAX Flopwerte werden von United Internet mit -18.22% angeführt, gefolgt von 1&1 mit -13.22% und SUESS MicroTec mit -8.79%.Im Dow Jones sind Walt Disney mit -0.64%, McDonald's mit -1.04% und American Express mit -1.15% die besten Werte, obwohl sie alle im Minus liegen.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Intel mit -5.82% angeführt, gefolgt von Apple mit -3.94% und Amazon mit -3.53%.Im S&P 500 sticht Kellogg mit einem Anstieg von 14.18% hervor, gefolgt von ON Semiconductor mit 4.03% und Tyson Foods (A) mit 3.79%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von NVIDIA mit -6.17% angeführt, gefolgt von Intel mit -5.82% und Warner Bros. Discovery (A) mit -5.38%.