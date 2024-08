HPI AG: Jetzt zur wichtigen Gläubigerversammlung anmelden! Die HPI AG lädt ihre Gläubiger am 22. August 2024 zu einer entscheidenden Versammlung in München ein. Angesichts finanzieller Schwierigkeiten soll über die Umwandlung einer Anleihe in Gesellschaftsanteile abgestimmt werden.