Abverkauf als Chance – So baust du ein Vermögen auf! Nach Monaten steigender Kurse geriet die Börse Mitte Juli ins Wanken und erleben wir seitdem einen teils kräftigen Abverkauf in Schüben, der mit dem Kursrutsch in Japan seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Um über 12 Prozent ging es mit dem Nikkei 225 bergab! Während sich unerfahrene Anleger bei fallenden Kursen auf ihre Kursverluste konzentrieren und sich fragen, ob sie jetzt ihre Aktien verkaufen sollen, sehen erfahrene Anleger in den günstigeren Kursen eine Chance. Wir zeigen dir, wie auch du von fallenden Märkten profitierst und so deinem Vermögensaufbau mit Aktien einen Renditeturbo verpasst. Viele Aktionäre erleben nun vielleicht zum ersten Mal einen Börsencrash und wissen in Panik nicht, was sie angesichts möglicher hoher Kursverluste tun sollen. Doch Börsencrashs gehören zum Leben eines Aktionärs dazu. Wir zeigen dir, worauf es als beim langfristigen Investieren ankommt, wie du sogar einen ausgewachsenen Börsencrash als Renditeturbo nutzen kannst und stellen dir erfolgversprechende 15 Aktien vor, mit denen du auch zukünftige Börsenbeben überstehst. Deshalb stürzt die Börse ab Fundamental betrachtet kam der Abverkauf im japanischen Leitindex NIKKEI 225 ebenso wenig überraschend wie die jüngsten Kursverluste im Nasdaq 100. So haben wir unmittelbar vor Einsetzen der Korrektur Mitte Juli in diesem Video auf die Crashgefahr im NASDAQ hingewiesen. Sowohl in Japan als auch in den USA waren das Gros der Aktien schlicht und einfach überbewertet. So war der NIKKEI 225 vor Einsetzen der Korrektur nach einem rasanten Kursanstieg im laufenden Jahr mit einem KGV von über 27 bewertet und damit deutlich teurer als im historischen 10-Jahres-Mittel mit 21,4. Und auch nach diesen heftigen Verlusten liegt das aktuelle KGV mit 23 immer noch über dem, wie das Index-Profil für den NIKKEI 225 zeigt. Hinweis: Unsere Index-Profile zeigen die Bewertung der verschiedenen Aktienmärkte und geben so einen wichtigen Hinweis, wie hoch die Märkte bewertet sind. Die fundamentale Überbewertung definiert die Fallhöhe. Damit der Fall beginnt, bedarf es jedoch eines konkreten Auslösers. Im Fall des NIKKEI 225 war dies die rasche Aufwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Zuvor hatte der schwache Yen die Umsätze japanischer Unternehmen im Ausland aufgebläht und so für Rückenwind gesorgt, der sich schlagartig in einen Gegenwind verkehrte. Auch der NASDAQ 100 war vor Eintritt der Korrektur um fast 14 Prozent deutlich überbewertet. Zwar ist das KGV von über 35 im Juni auf nun unter 32 gefallen, doch ist der Index damit noch deutlich über dem Mittel der letzten 10 Jahre mit einem KGV von 25,7 bewertet. Der NASDAQ 100 ist seit November 2023 überbewertet So nutzt du die Korrektur für deinen Vermögensaufbau Eine Korrektur bietet zahlreiche Kaufgelegenheiten für dein Depot. Um diese wahrzunehmen, brauchst du jedoch einen Plan im Sinne einer Anlagestrategie. Was kompliziert klingen mag, ist in Wirklichkeit ganz einfach. Denn für das langfristige Investieren in Qualitätsaktien gibt es lediglich drei Anlagestrategien. Diese drei Anlagestrategien bilden wir explizit im Aktienfinder ab und berechnen mit Hilfe des sogenannten Qualitäts-Scores, welche Aktie für welche Anlagestrategie wie gut geeignet ist. Deine Renditeplan Deine Anlagestrategie definiert deinen Renditeplan und damit insbesondere, wie hoch deine Kursgewinne und Dividenden über die kommenden Jahre hinweg ausfallen werden. Die höchsten Kursgewinne wirst du mit der Gewinnwachstums-Strategie einfahren. Allerdings zum Preis hoher Schwankungen und niedriger Dividenden. Das andere Extrem ist die Dividendenertrags-Strategie. Hier setzt du auf hohe Dividenden von Anfang an, gibst dich aber mit niedrigen Kursgewinnen zufrieden. Die folgende Tabelle beschreibt alle drei Anlagestrategien. Welche davon spricht dich am meisten an? Jeder Aktienkauf sollte sich an deiner Anlagestrategie orientieren. Kaufe zudem nur Aktien, die du auch ohne Korrektur kaufen würdest und dein Depot langfristig ergänzen. Achte dabei auf ausreichend Diversifikation nach Ländern und insbesondere Branchen. Deine Aktien Der Aktienfinder unterstützt dich bei beim Finden der passenden Aktien mit den Qualitäts-Scores, die wir für die drei oben beschriebenen Anlagestrategien entwickelt haben. Auch durch die Erstellung eines Rankings, das deiner Anlagestrategie entspricht, erkennst du sofort, welche Aktien für dein Depot in Frage kommen. Wenn dir eine Aktie gefällt, kannst du sie auf deinen Merkzettel setzen und sogar direkt ein Kauflimit im Aktienfinder hinterlegen, um automatisch benachrichtigt zu werden, wenn das Kauflimit unterschritten wird. Das Kauflimit erleichtert dir auch einen gestaffelten Einstieg in eine Aktie. Anstatt eine Position auf einem Schlag aufzubauen, vergrößerst du die Position nach und nach. Das macht besonders in fallenden Märkten Sinn, weil du so durch Nachkauf einen sehr ungünstigen Einstandskurs vermeiden kannst. Die untere Grafik zeigt interessante Qualitäts-Aktien, die für eine Dividendenwachstums-Strategie in Frage kommen. Zuvor haben wir die Aktien nach einem individuellen Ranking hinterlegt. Mit dem Aktienfinder die passenden Aktien finden Crashkurs: So kaufst du billig ein An der Börse wird Geduld belohnt. Sobald eine Wunschaktie das Kauflimit erreicht oder unterschritten hat, erhältst du noch am selben Tag eine E-Mail. Nun kannst du zuschlagen! Kaufst du in Tranchen wie oben erwähnt, passt du dein Kauflimit für den Nachkauf nach unten an und übst dich in Geduld. Im obigen Beispiel haben wir die Aktie von Novo Nordisk mit einem Kauflimit von 790 DKK versehen. Sobald die Aktie diesen Kurs erreicht, könnte sich bei den aktuellen Gewinnprognosen ein Renditepotenzial von 12,2 Prozent pro Jahr bieten. Mit dem Preis-Alarm verpasst du keine attraktive Einstiegsgelegenheit. Bei einem Kaufkurs von 785 DKK ergibt sich bis zum Geschäftsjahr 2027 ein Renditepotenzial von 12,2 Prozent pro Jahrb Diese 15 Qualitäts-Aktien sind heute günstiger Als Premium-Mitglied bekommst du hier die 15 erfolgversprechenden Qualitäts-Aktien angezeigt, mit denen du auch zukünftige Börsenbeben überstehst. Werde hier zum Premium-Mitglied, um die besten Qualitäts-Aktien der Welt zu finden und zu bewerten. Fazit – Abverkauf als Chance nutzen Der Aktienfinder hilft dir, bei der Aktiensuche strukturiert vorzugehen und dich nicht von Emotionen leiten zu lassen, was gerade in heißen Börsenphasen leicht passieren kann. Wie du ein diversifiziertes Depot mit geringer Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt aufbaust, zeigen dir unsere beiden Echtgelddepots. 