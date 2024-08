HSBC: Buy the dip? Besser noch nicht

Der Marktindikator der britischen Großbank HSBC zeigt nach dem heftigen Kursverfall der vergangenen Tage einen Sell-Off an, der bis zu einem Monat lang dauern könnte. Das ECCLES-Modell (Equity Cycle Selector) von HSBC signalisiert, dass sich der Markt derzeit in der ersten Verkaufsphase seit Ende 2022 befindet.

Seit Einführung des ECCLES-Modells im Januar 2023 hat dieses Modell die Marktentwicklung in verschiedene Phasen eingeteilt, darunter "Everything Rallies" und "Late Cycle". Nun jedoch signalisiert das Modell einen breit angelegten Rückgang der Aktienmärkte. Toms betont, dass die aktuellen Marktentwicklungen das Modell in seiner Einschätzung bestärken.

In dieser Sell-Off-Phase gibt es laut Toms nur wenige sichere Häfen. Defensivwerte in den entwickelten Märkten, der FTSE 100 und der S&P 500 halten sich tendenziell etwas besser, jedoch fallen auch diese Indizes in einer absoluten Betrachtung.

Die gute Nachricht ist, dass diese Sell-Off-Phasen meist nur von kurzer Dauer sind und häufig etwa einen Monat andauern. Dies könnte eine taktische Gelegenheit bieten, das Risiko zu erhöhen – jedoch noch nicht sofort.

Die schlechte Nachricht ist, dass der S&P 500 in der ersten Monatshälfte eines Sell-Offs typischerweise um rund 10 Prozent fällt. Die umfassende Bewertung der Sell-Off-Phase zeigt, dass eine Vielzahl von Faktoren – über verschiedene Stile und Regionen hinweg – die aktuelle bärische Einschätzung treiben. Dies deutet darauf hin, dass das Modell zuversichtlich ist, dass dieser Sell-Off von Dauer sein wird​​. "Angesichts der heutigen Marktbewegungen wäre das Modell in seinen Vorhersagen noch zuversichtlicher", schreiben die Analysten.

Zusammenfassend rät HSBC den Anlegern zur Vorsicht. Die aktuelle Marktlage bietet nur wenige sichere Rückzugsmöglichkeiten und der erwartete Rückgang könnte kurzfristig noch weitergehen. Die Stimmungsindikatoren des Finanzinstituts signalisieren, dass es noch zu früh ist, um in den Aktienmarkt einzusteigen und auf eine Erholung zu setzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion