Ist das der Anfang von einem Crash oder nur eine überfällige Korrektur?

Es ist ja oft so: kaum fährt man in den Urlaub, um Sonne und Meer zu genießen, brechen die Aktien-Kurse und Kryptowährungen ein. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, ärgert man sich, dass man nicht vorher verkauft hat, obwohl dies ratsam war. Am 5. August gab es einen globalen Ausverkauf, der irgendwann ohnehin kommen musste. Die Situation ist ähnlich wie 1987, wo es nach starken Zinserhöhungen und auch geopolitischen Risiken zu einem Mega-Crash kam, dies allerdings erst im Oktober. Die Situation ist aber auch ähnlich wie 2000/2001 und 2008/2009, wo sich die Hausse auch nur auf einige wenige Aktien konzentrierte und es hier zu Blasenbildungen kann, ähnlich wie zuvor bei den sieben „magischen“ KI-Aktien.

Kommt erst nach Zinssenkungen ein Bärmarkt oder richtiger Crash?

Zinssenkungen führten damals übrigens zu einem Bärmarkt oder Crash, da die Zinssenkungen mit rezessiven Tendenzen einhergingen. Das könnte jetzt wieder passieren. Noch ist der Kurseinbruch an der Wall Street und beim DAX als normale Korrektur einzustufen, wobei es in Japan schon eher nach einem Mini-Crash aussah. Crash-Kurse sind übrigens fast immer gute Kaufkurse, aber es ist nun die Frage, ob ein möglicher Irankrieg eine zweite heftige Verkaufswelle auslösen könnte. Jetzt ist also die große Frage, ist das nur der Anfang von einem kommenden Crash oder nur eine überfällige Korrektur? Klar ist es, dass es trotz der scharfen Korrektur bisher noch keine Kapitulationsphase an der Wall Street gab. Zudem gibt es in den USA ein „Plunge Protection Team“, das verhindert, dass es so schnell zu einem Crash kommt.

Börsenträume können schnell zerplatzen

Der Dow Jones Industrial-Index erreichte im Juli noch ein neues Allzeit-Hoch von über 41.000 Indexpunkten, fiel nun aber auf unter 38.700 Indexpunkte, was nur noch ein Plus von 2,6% bis 5. August bedeutete. Noch wesentlich mehr brach aber der NASDAQ Comp. Index ein, der Anfang Juli noch ein neues Allzeit-Hoch von über 18.500 Indexpunkte erreichte und nun auf 16.200 Indexpunkte zurückging. Alleine am 5. August fiel der NASDAQ Comp- Index um 3,4 Prozent. Dies zeigt wie schnell Börsenträume zerplatzen können. Dabei startete er mit einem Gap bei 15.740 Indexpunkte und erholte sich dann aber wieder auf 16.200 Indexpunkte.