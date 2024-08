Palantir: "Ungebremste" KI-Nachfrage – Aktie haussiert zweistellig!

Die Zahl der Kunden des Unternehmens auf dem kommerziellen US-Markt stieg im zweiten Quartal auf 295, ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Regierungsgeschäft stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 371 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit 349 Millionen US-Dollar gerechnet.

"Wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, Softwareprodukte zu entwickeln, die unseren Partnern einen strukturellen Vorteil gegenüber ihren Gegnern und Konkurrenten verschaffen", kommentierte Karp.

Die Umsatzprognose von Palantir für das dritte Quartal geht von 697 bis 701 Millionen US-Dollar aus, während die Analysten 681 Millionen US-Dollar erwarten. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,74 bis 2,75 Milliarden US-Dollar, während es zuvor von 2,68 bis 2,69 Milliarden US-Dollar ausgegangen war.

Analystenstimmen

Die Ergebnisse stimmten mit dem Analysten Daniel Ives von Wedbush überein, dem größten Palantir-Bullen an der Wall Street. "Während das Unternehmen viele Skeptiker an der Börse erlebt hat, war dies ein Quartal, in dem es sein wachsendes Partner-Ökosystem unter Beweis stellen konnte, da mehr Anwendungsfälle für seine Produkte zu einer steigenden Nachfrage nach generativen KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab führen", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Louie DiPalma von William Blair, der die Aktie mit Underperform bewertet, war weniger beeindruckt. "Obwohl es positiv ist, den Konsens zu übertreffen, sind die Konsenszahlen ziemlich niedrig."

Die Palantir-Aktie haussiert nachbörslich um bis zu 16 Prozent auf über 27 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 24,09EUR auf NYSE (06. August 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.





