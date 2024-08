DAX – Ist das schon der Turnaround Tuesday?

So wie in diesem Jahr der Sommer gefühlt immer nur drei Tage dauert, um dann von einem kräftigen Gewitter abgelöst zu werden, würde ich auch nicht darauf setzen, dass mit der Erholung in New York von den Tiefständen und den kräftigen Pluszeichen in Asien heute Morgen schon wieder eine längere und ungetrübte Schönwetterperiode eingeleitet worden ist. Die Nervosität auf den Börsenparketts dieser Welt dürfte nach dem Schwarzen Montag erst einmal hoch bleiben, und mit ihr die Schwankungen in den Indizes in den kommenden Tagen und vielleicht auch Wochen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Langfristig orientierte Anleger schauen sich dieses Hin und Her gelassen an, gegen erste Schnäppchenkäufe von Aktien, die man schon immer mal haben wollte, ist allerdings nichts einzuwenden. Diese Käufer sorgten auch seit gestern Nachmittag für die gewohnte technische Gegenreaktion auf die massiven Verluste zum Wochenstart. Doch die Stimmung ist angeschlagen. Der Fear & Greed Index von CNN ist auf 18 von 100 Punkten in den Bereich extremer Angst gefallen, dies war in der Vergangenheit ein guter Kontraindikator für eine Trendwende nach oben.

Der Deutsche Aktienindex trifft bei 17.500 Punkten jetzt auf einen ersten Widerstand, der die kräftige Erholung um 500 Punkte vom gestern erreichten Tief erst einmal stoppen könnte. Auch ein erneuter Test der 17.000er Marke ist nicht auszuschließen. Von einer Bodenbildung kann noch nicht gesprochen werden, dafür müssen die kommenden Tage und nicht zuletzt die Entwicklungen im Nahen Osten abgewartet werden. Ein Angriff des Iran auf Israel kann jederzeit die Panik von gestern auf das Parkett zurückholen.