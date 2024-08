Technologieaktien: Das war erst der Anfang

Nicht nur die stabile US-Konjunktur hat in den vergangenen Monaten viele verblüfft, auch die Wall Street war für Überraschungen gut: Seit Herbst 2023 ging es in atemberaubendem Tempo aufwärts, der Börsenindex S&P 500 brach bis Juli fast 40 Rekorde. Treibende Kraft waren die Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen – und hier vor allem Big Techs wie Microsoft oder Nvidia, die von den Erwartungen an Künstliche Intelligenz (KI) beflügelt wurden.

Lange Zeit konnte nichts den Aufschwung der US-Technologieaktien bremsen: weder geopolitische Spannungen noch höhere Inflation oder der Präsidentschaftswahlkampf. Mittlerweile jedoch hat eine Kurskorrektur eingesetzt. Ist dies das Ende des Höhenfluges? „Keineswegs“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Künstliche Intelligenz ist die Zukunft und diese Zukunft hat gerade erst begonnen.“ Die gegenwärtige Schwächephase sei eher eine Kaufgelegenheit.

Während der Technologieindex Nasdaq 100 von Jahresbeginn bis Mitte Juli fast ein Fünftel zulegte, verzeichnete Chiphersteller Nvidia ein Plus von rund 180 Prozent, die Aktie der Facebook-Mutter Meta gewann mehr als die Hälfte, Amazon verteuerte sich um ein Drittel. Apple und Microsoft legten immerhin noch um ein Viertel zu, beide Konzerne sind inzwischen über drei Billionen Dollar wert. Nvidia, Alphabet und Amazon übersprangen die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Der ungebremste Aufschwung nährte Sorgen, die Bewertungen seien inzwischen überzogen, eine Korrektur stehe an.

Die setzte gegen Mitte Juli auch ein. Unternehmensergebnisse ließen zweifeln, ob sich die massiven Investitionen in KI zeitnah lohnen würden. Ende Juli lag der Nasdaq-Index rund sechs Prozent unter seinem Hoch. Doch Gerlinger ist zuversichtlich, dass das nicht das Ende der Technologierallye gewesen ist: „Schwächephasen gab es in diesem Segment auch in den vergangenen Jahren – und immer mit der gleichen Frage nach der Angemessenheit der Aktienbewertungen. Doch jedes Mal wurde diese Frage schließlich mit Nein beantwortet.“

„US-Techfirmen sind sehr innovativ“, so Gerlinger. „Sie bestimmen den globalen Trend und treiben das US-Wirtschaftswachstum.“ Der Megatrend KI werde die Zukunft weiter prägen, auch abseits der großen Marketplayer, denn die Vorteile der KI erreichten schrittweise die ganze Breite der Unternehmenslandschaft. „Durch die massiv verbesserte Performance der neusten Generation von KI-Prozessoren sind die Kosten für den Einsatz von KI in den Unternehmen drastisch gesunken“, erklärt Gerlinger. Damit wird das Effizienzsteigerungsinstrument KI für viele Firmen verfügbar, was den Technologieunternehmen eine wachsende Nachfrage beschert. „Die jüngsten Kursrückgänge sind daher eher ein Signal, das zum Aktienkauf anregen könnte“, sagt Gerlinger.

Zwar droht eine gewisse Gefahr von der politischen Seite. So hatte J. D. Vance – der im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump Vize-Präsident werden würde – angekündigt, große Techfirmen zu zerschlagen. „Doch es bleibt abzuwarten, ob er den Wahlkampf überhaupt politisch überleben wird“, sagt Gerlinger.

