Goldaktien fallen

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.385 auf 2.410 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.405 $/oz um 21 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen weltweit.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Handelsblatt 29.07.24: „Israel droht Hisbollah mit Vergeltung“.



Bild.de 05.08.24: „Israel könnte „Präventivschlag“ gegen Iran starten“.



Kommentar: Durch die Ankündigung Israels, mit dem Risiko einer Eskalation gegen die Hisbollah im Libanon vorzugehen, wird die Rückversicherung des Irans zerstört und ein Krieg der USA gegen den Iran ermöglicht. Mit der Aussicht auf kollabierende westliche Finanzmärkte, dem bröckelnden Dollar und der Aussicht auf einen Wahlsieg von Donald Trump, sind die westlichen Eliten gezwungen, den Konflikt so schnell wie möglich zu eskalieren. Der Krieg ist die logische Entwicklung der ungelösten Währungs- und Finanzkrise, vgl. Vortrag „Gold und Krieg“ (Folie 39) vom 09.11.23 in München http://www.stabilitas-fonds.de/images/Vortrag_M%C3%BCnchen_November_2023.pdf, mit der Wiederholung der Aussage vom November 2022: „Am Ende wird eine Währungsreform stehen. Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 70.698, Vortag 71.519 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

