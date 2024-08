Bayer-Inline-Optionsscheine mit 44%-Chance zwischen 20 und 35 Euro

Obwohl sich die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) bereits deutlich von ihren Tiefständen von Anfang Juli 2024 bei 25,30 Euro nach oben hin absetzen konnte, führt sie mit einem Minus von 47 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate die Flop-Liste aller DAX-Werte mit einem großen Vorsprung an. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr legte die Aktie im frühen Handel des 6.8.24 um etwas mehr als ein Prozent zu, verblieb aber mit dem Aktienkurs von 27,10 Euro innerhalb der seit dem Februar 2024 beibehaltenen Tradingrange zwischen 25 und 30 Euro.

Wenn die Bayer-Aktie ihre Seitwärtsbewegung auch in den nächsten Monaten beibehält, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Bayer-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.