Der Nikkei steigt heute um 10% (größter Anstieg seit dem Jahr 2008) nach dem gestrigen Crash - aber die Erholung der Aktienmärkte in den USA und Europa steht auf wackeligen Beinen, weil der Carry Trade geplatzt ist. Mit anderen Worten: die Zeiten, in denen man sich in Japan mit 0%-Zinsen Yen-Schulden aufnehmen konnte, um das geliehene Geld dann in höher verzinste Anleihen oder gleich spekulativ in die Nvidia-Aktie zu investieren, sind wohl vorbei. Nachdem der Carry Trade in die Luft geflogen ist, müssen die Risiken bei den Finanz-Institutionen anders bewertet werden - weswegen die große Hebelung wohl nun vorbei ist. Wird diese große Enthebelung zu einem Bankrott eines großen Markt-Players führen? Die Aktienmärkte sind noch lange nicht über dem Berg..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Bären an der Wall Street warnen vor den Risiken

2. Globale Aktienmärkte: Bounce Back nach gestrigem Absturz

Das Video "Aktienmärkte: Erholung - aber der Carry Trade ist geplatzt!" sehen Sie hier..