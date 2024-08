Gewinn bricht ein: Agrargeschäft bereitet Bayer Kopfschmerzen

In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent auf 11,14 Milliarden Euro, wie Bayer am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte ergibt sich ein Plus von gut 3 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel jedoch um 16,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten dennoch übertraf.

Der schleppende Agrarmarkt stellt eine neue Herausforderung für CEO Bill Anderson dar, der derzeit daran arbeitet, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Bürokratie im Unternehmen zu straffen, um den angeschlagenen Industriekonzern wieder auf Kurs zu bringen.