Caterpillar übertrifft Gewinnerwartungen und hebt Jahresprognose an

Die höheren Preise für größere Bagger und andere Baumaschinen halfen, die durch nachlassende Nachfrage in Nordamerika verursachten Belastungen auszugleichen. Rückenwind gab dem Unternehmen auch das Infrastrukturgesetz von Präsident Joe Biden aus dem Jahr 2021, das auf eine Billion US-Dollar angesetzt ist und darauf abzielt, Straßen, Brücken und andere Verkehrsinfrastruktur zu verbessern.

Die Aktien des Unternehmens stiegen vorbörslich um 5 Prozent, was die Zuversicht der Investoren in die langfristige Strategie und Leistungsfähigkeit von Caterpillar widerspiegelt. Im regulären Handel an der Wall Street haben die Titel seit Jahresbeginn 8,2 Prozent gewonnen.

<

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

In der zweiten Jahreshälfte wird mit leicht höheren Umsätzen und Einnahmen gerechnet, obwohl nun ein Rückgang für das gesamte Jahr erwartet wird. Ein gestiegener Auftragsbestand im zweiten Quartal deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach Caterpillar-Maschinen hin.

Auch wenn der Gesamtumsatz in Nordamerika um ein Prozent stieg, blieb der Umsatz im größten Geschäftsbereich, dem Baumaschinensegment, in der Region flach. In Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um 9 Prozent, während sie in Europa, Afrika und dem Nahen Osten um 16 Prozent fielen. Die schwierige Situation auf dem chinesischen Immobilienmarkt und die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa belasteten die Nachfrage.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion