Celsius glänzt mit Rekordquartal und übertrifft Erwartungen

Laut John Fieldly, dem Konzernchef von Celsius, trug das Unternehmen im zweiten Quartal 47 Prozent zum Wachstum der Kategorie Energy Drinks bei. Für das Unternehmen sei es das beste Finanzergebnis in seiner Geschichte gewesen, erklärte Fieldly.

Der Aktienkurs von Celsius kletterte nach Börsenstart in den USA um bis zu 7,1 Prozent und notierte zuletzt 3,2 Prozent höher. Seit Ende Mai befinden sich die Titel in einem Abwärtstrend und haben in diesem Jahr 27 Prozent an Wert verloren. Vor Beginn der aktuellen Talfahrt war die Aktie aber ein absoluter Börsenstar und hatte innerhalb von 5 Jahren in der Spitze mehr als 6000 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der KI-Überflieger Nvidia hat sich kaum halb so gut entwickelt und selbst nach den heftigen Verlusten in 2024 lässt Celsius Nvidia über diesen Zeitraum noch hinter sich. Der Konkurrent Monster Beverage liegt bei der Performance deutlich hinter Celsius.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Die Verkaufszahlen im US-Einzelhandel stiegen um beeindruckende 36,5 Prozent, während die internationalen Verkäufe um 30 Prozent zulegten. Diese starken Zahlen spiegeln sich in einem Rekordumsatz, einem Rekordergebnis und einer verbesserten Bruttogewinnmarge wider, die um 320 Basispunkte auf 52 Prozent stieg.

Optimierte Frachtkosten und niedrigere Materialkosten hätten zur Verbesserung der Bruttomarge beigetragen, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Ergebnisse des Unternehmens aus Florida unterstreichen seine Stärke in einem hart umkämpften Markt und könnten eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in den kommenden Quartalen bilden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion