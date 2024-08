Lumen: Kursfeuerwerk durch KI-getriebene Aufträge und Netzausbau

Lumen Technologies erlebt einen bemerkenswerten Kursanstieg, nachdem sich das Telekommunikationsunternehmen neue Aufträge im Wert von 5 Milliarden US-Dollar sichern konnte und weitere 7 Milliarden US-Dollar in aktiven Verhandlungen sind. Der Aktienkurs explodierte förmlich.

Der positive Nachrichtenfluss setzte sich mit der Ankündigung fort, dass Lumen seine Netzwerkkilometer zwischen Städten in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln wird, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Unterstützt wird dieses Vorhaben durch eine Partnerschaft mit Corning, das dem Unternehmen Glasfaserkabel der nächsten Generation liefern wird.

Die Aktie schoss im US-Handel um 93 Prozent hoch auf 5,00 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit mehr als 173 Prozent an Wert gewonnen.

Diese Expansion ist Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans, der, wie bereits früher in diesem Jahr berichtet, auch einen Personalabbau vorsieht. Trotz dieser Herausforderungen hat die im Juli angekündigte strategische Partnerschaft mit Microsoft bereits zu einer Erhöhung der Netzwerkkapazitäten beigetragen und sich seither positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt.

Das rasante Wachstum von Lumen unterstreicht, wie Unternehmen, die die Infrastruktur zur Unterstützung von KI bereitstellen, profitieren können, selbst wenn der Markt die hohen Ausgaben einiger großer Technologieunternehmen für diese Technologie in Frage stellt. Die Anleger erwarten nun mit Spannung die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal nach US-Börsenschluss am Dienstag, in der Hoffnung, dass das Management aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage die Prognosen anheben wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion