Deutsche Indizes gemischt, US-Märkte im Aufwind: Top- und Flopwerte im Überblick

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes zeigen heute eine gemischte Performance. Der DAX steht aktuell bei 17.353,93 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,09%. Der MDAX kann sich stärker behaupten und liegt mit 24.050,16 Punkten um 0,48% im Plus. Der SDAX hingegen zeigt eine leicht negative Tendenz und steht bei 13.415,81 Punkten, was einem Minus von 0,07% entspricht. Der TecDAX notiert bei 3.206,84 Punkten und legt um 0,44% zu. Im internationalen Vergleich zeigen die US-amerikanischen Indizes eine deutlich positivere Entwicklung. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.064,52 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,06%. Der S&P 500 kann sogar noch stärker zulegen und steht bei 5.262,58 Punkten, was einem Anstieg von 1,58% entspricht. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine eher verhaltene bis gemischte Entwicklung, während die US-amerikanischen Märkte heute deutliche Gewinne verzeichnen.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.17% an, gefolgt von Continental mit 2.11% und SAP, das um 2.02% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Bank einen Rückgang von -2.00%, Zalando fiel um -2.36% und Bayer musste einen deutlichen Verlust von -5.94% hinnehmen. Diese negativen Werte stehen im krassen Gegensatz zu den Topwerten.Im MDAX sticht Rational mit einem beeindruckenden Plus von 7.52% hervor, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 5.25% und Nordex, das um 5.12% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den MDAX Flopwerten.Die Flopwerte im MDAX sind LEG Immobilien mit -2.00%, Lanxess mit -2.75% und Befesa, das um -2.89% fiel. Diese Unternehmen stehen im Schatten der Topwerte und zeigen eine schwache Marktleistung.Im SDAX hebt sich thyssenkrupp nucera mit einem Anstieg von 4.47% hervor, gefolgt von Kloeckner mit 4.38% und mutares, das um 3.90% zulegte. Diese Werte verdeutlichen die positive Entwicklung im SDAX.Die Flopwerte im SDAX sind CANCOM SE mit -3.90%, adesso mit -4.86% und ADTRAN Holdings, das einen dramatischen Rückgang von -17.10% verzeichnete. Diese negativen Entwicklungen stehen im starken Kontrast zu den Topwerten.Im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec und Nordex mit 5.25% und 5.12% ebenfalls unter den Topwerten zu finden, während SUESS MicroTec um 3.86% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine solide Performance.Die TecDAX Flopwerte umfassen Siemens Healthineers mit -1.30%, Energiekontor mit -2.00% und CANCOM SE, das auch hier mit -3.90% zu kämpfen hat. Diese Werte sind deutlich schwächer als die Topwerte.Im Dow Jones führt Caterpillar mit einem Anstieg von 2.76%, gefolgt von Dow mit 2.61% und JPMorgan Chase, das um 1.95% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Marktreaktion.Die Flopwerte im Dow Jones sind Johnson & Johnson mit -1.08%, Intel mit -1.47% und Boeing, das um -1.95% fiel. Diese negativen Entwicklungen stehen im Gegensatz zu den Topwerten.Im S&P 500 sticht Kenvue mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.69% hervor, gefolgt von Royal Caribbean Cruises mit 9.09% und Uber Technologies, das um 7.93% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance.Die Flopwerte im S&P 500 sind Advanced Micro Devices mit -2.56%, Moderna mit -2.75% und Expeditors International of Washington, das um -4.56% fiel. Diese negativen Werte stehen im starken Kontrast zu den Topwerten.