Brixton Metals durchschneidet 61,5 Meter mit 0,89 g/t Gold

Brixton Metals (TSX.V: BBB, FSE: 8BX1, WKN: A114WV) konnte auf Kupfer-Gold-Silber-Projekts Thorn einen weiteren Bohrerfolg landen und die bekannte Gold- und Kupfermineralisierung im Nordwesten der Liegenschaft in Streichrichtung um rund 900 Meter deutlich vergrößern. Dabei wurden sowohl 61,5 Meter mit durchschnittlich 0,89 g/t Gold wie auch 1.126,05 Meter mit 0,31% Kupferäquivalent durchschnitten.

Ungeachtet der großen Explorationsanstrengungen, die Brixton Metals in den vergangenen Jahren auf dem Thorn-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia unternommen hat und trotz der dabei erzielten Erfolge, ist das Thorn-Projekt auch weiterhin eine relativ unerforschte Liegenschaft.

Derzeit sind für Brixton zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz auf dem Projekt auf dem bereits 16 großflächige Explorationsziele erkannt werden konnten. Sie werden bis zum Ende der diesjährigen Bohrsaison noch auf der Liegenschaft verbleiben, wodurch die Chance besteht, in den kommenden Wochen noch weitere attraktive Treffer zu landen.

In THN24-291 landet Brixton Metals gleich zwei attraktive Treffer

Im Norden des Projekts nahe dem Thorn-Camp brachte Brixton Metals das Bohrloch THN24-291 nieder. Es erwies sich als Volltreffer, denn der Bohrkopf durchschnitt gleich zwei mineralisierte Zonen. Die obere Zone wird vom Gold dominiert. Sie beginnt in 116,50 Meter Tiefe und erstreckt sich über eine Länge von 61,5 Meter bis in eine Tiefe von 178 Meter.

Über die gesamte Länge von 61,5 Meter wurde ein durchschnittlicher Goldgehalt von 0,89 g/t ermittelt. Als Beiprodukte wurden 10,5 g/t Silber und 0,13% Kupfer erkannt. Der Goldgehalt steigt in verschiedenen Zonen deutlich an und erreicht in der Spitze 6,15 g/t Gold über eine Länge von 4,65 Meter. In dieser Zone erhöht sich auch der Silberanteil auf 61,9 g/t, während der Kupfergehalt auf 0,96% anstieg.

Brixton Metals geht auf der Basis dieser Ergebnisse davon aus, dass die Bohrung THN24-291 eine potentielle südwestliche Erweiterung des hochsulfidischen Goldsystems der Zone Talisker auf einer Streichlänge von 900 Meter durchschnitten hat.

Die Mineralisierungen in den tieferen Zonen werden vom Kupfer beherrscht

Die tiefer gelegene Zone, die in THN24-291 eine hochgradige Mineralisierung enthält, wird vom Kupfer dominiert. Sie erstreckt sich über eine Länge von 1.126,05 Meter und weist einen porphyrischen Charakter auf. Über die gesamte Länge von 1.126,05 Meter konnte Brixton Metals ein Kupferäquivalent von 0,31% nachweisen.

In verschiedenen Unterabschnitten steigt der Kupferäquivalentgehalt über 575,50 Meter auf 0,45%, über 247,94 Meter auf 0,57% und über 81,50 Meter auf 0,60% an. In der Spitze wurden schließlich über 30,55 Meter 0,67% Kupferäquivalent gemessen.

Die kupferdominante Porphyrmineralisierung innerhalb von THN24-291 beginnt in einer Tiefe von 397,95 Meter. Hervorzuheben ist, dass das Bohrloch in 1.524 Meter innerhalb der Mineralisierung endete und in den letzten 25 Bohrmetern zunehmende Kupfergehalte beobachtet wurden. Der Kupferfund innerhalb von THN24-291 erweitert die Ausdehnung des mineralisierten Porphyrs bei Camp Creek deutlich in Richtung Nordwesten.

Fazit: Im Bohrloch THN24-291 konnte Brixton Metals die Mineralisierung, die in diesem Teil der Lagerstätte vor allem aus den Elementen Kupfer, Gold, Silber und Molybdän besteht, sowohl seitlich als auch zur Tiefe hin ausdehnen. Das ist ein schöner Erfolg zumal mehrere bedeutsame hochgradige Unterabschnitte gefunden wurden. Die investierten Aktionäre dürfen den weiteren Bohrungen und ihren Ergebnissen daher auch weiterhin mit großer Spannung entgegensehen.