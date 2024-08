Vielversprechende Wachstumsperspektiven durch Cloud-Fokus

Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 konnte Easy Software die Umsätze leicht um 3,0% auf 50,94 Mio. € steigern und damit die eigene Umsatzprognose von 47-54 Mio. € erreichen. Dabei waren jedoch verschiedene, gegenläufige Effekte festzustellen. So erhöhten sich insbesondere die Erlöse aus Softwarepflege (+7,8%) und die Dienstleistungsumsätze (+8,3%), während die Cloud-Umsätze (-6,5%) und die Softwareerlöse (-8,9%) rückläufig waren. Der Rückgang der Cloud-Umsätze war erneut von Reklassifizierungseffekten geprägt. Sehr gut entwickelte sich das Ergebnis (EBITDA) im Geschäftsjahr 2023. Es stieg von 4,99 Mio. € im Vorjahr auf 7,46 Mio. €, entsprechend einem Anstieg von 49,5%. Folglich verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 14,7%. Bereinigt um Einmaleffekte (insb. gezahlte Inflationsausgleichsprämie im Jahr 2022 und Abfindungen im Jahr 2023) erhöhte sich das EBITDA unseren Berechnungen zu Folge sogar von 5,55 Mio. € auf 8,13 Mio. €. Die EBITDA-Marge lag bereinigt demnach bei 16,0%.

Quelle: Easy Software AG, Darstellung Tigris Capital GmbH

Konzern Kennzahlen 2022 2023 ∆ in % Umsatzerlöse 49,43 50,94 +3,0% EBITDA 4,99 7,46 +49,5% EBITDA-Marge 10,1% 14,7% EBIT 0,64 2,99 +366,2% EBIT-Marge 1,3% 5,9% Annual Recurring Revenue (ARR) 32,00 41,30 +29,1% Operativer Cashflow 0,87 5,69 +553,6% Free Cashflow 0,33 5,55 +>1.000,0%

Quelle: EASY Software AG, Darstellung Tigris Capital GmbH, Angaben in Mio. €, wenn nicht anders angegeben

Die ersten 5 Monate des neuen Geschäftsjahres sind erwartungsgemäß positiv verlaufen. Aufgrund der Übernahme der PROXESS im November und der Konsolidierung ab Dezember ist der Umsatzanstieg stark akquisitorisch geprägt. Die übernommene Gesellschaft hat 2023 einen Umsatz i.H.v. 11,10 Mio. € erzielt. Laut Aussagen auf der Hauptversammlung haben sich die Umsatzerlöse von Januar bis Ende Mai um 26,6% auf 25,20 Mio. € erhöht, während das EBITDA leicht überproportional um 29,2% auf 3,10 Mio. € gestiegen ist. Die EBITDA-Marge erhöhte sich folglich um 20 Basispunkte auf 12,3%. Allerdings dürften in dieser Entwicklung die finanziellen Synergien erst kaum zum Tragen gekommen sein. Demnach erwartet das Management für dieses Jahr Umsatzsynergien aus der PROXESS Übernahme von 0,20 Mio. € und im kommenden Jahr von 0,60 Mio. €. Insbesondere aber die Kostensynergien von 1,40 Mio. € respektive 2,80 Mio. € dürften sich in den kommenden Monaten stärker niederschlagen und zu einem spürbar überproportionalen Ergebnisanstieg führen. Bei einem erzielten EBITDA der PROXESS i.H.v. 0,80 Mio. € im Jahr 2023 sind dies immense Kostensynergien, die hier angestrebt werden. Eigenen Angaben zu Folge verlaufe die Integration „hervorragend“.

Quelle: Easy Software AG, Darstellung Tigris Capital GmbH

Quelle: Easy Software AG, Darstellung Tigris Capital GmbH

Für dieses Jahr hat der Vorstand aufgrund der PROXESS Übernahme eine deutliche Umsatzsteigerung von 50,94 Mio. € auf 60,00-68,00 Mio. € in Aussicht gestellt. Eine Ergebnisprognose wurde, wie bereits im Vorjahr, erneut nicht veröffentlicht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Minderheitsaktionäre durch den Gewinn-und-Beherrschungsvertrag eine Pflichtdividende erhalten. Der ARR soll sich von 41,3 Mio. € auf 43-46 Mio. € erhöhen. Erstmalig hat der Vorstandsvorsitzende Andreas Zipser auf der Hauptversammlung jedoch auch quantitative Aussagen bzgl. der Umsatzentwicklung über ein laufendes Geschäftsjahr hinaus getätigt. Demnach sprach er im Rahmen der Hauptversammlung davon, dass er sich eine weitere Umsatzsteigerung auf 68,00-72,00 Mio. € im Jahr 2025 und auf 72,00-77,00 Mio. € im Jahr 2026 vorstellen kann. Bei den angestrebten Kostensynergien sowie Skalierungseffekten aufgrund der steigenden Cloud-Umsätze dürfte die EBITDA-Marge dann Richtung 20% ansteigen, sodass das EBITDA dann in einer Größenordnung von ~15 Mio. € liegen könnte. Produktseitig soll dies durch ein weiteres neues Produkt voraussichtlich noch in diesem Jahr sowie zwei weiteren im kommenden Jahr unterlegt werden.

Quelle: Easy Software AG, Darstellung Tigris Capital GmbH, P = Prognose, I = Indikation

Mittelfristig strebt das Management, durch weitere Zukäufe, unverändert die Marke von 100 Mio. € beim Umsatz an. Im Zuge der neu eingeführten Dachmarke „conrizon“, die zukünftig zum europäischen Marktführer aufgebaut werden soll, sind vor allem außerhalb Deutschlands Akquisitionen zu erwarten.

Aufgrund des bestehenden Aktienanteils des Private Equity Großaktionärs von offiziell knapp unter 79%, des bestehenden Gewinn-und-Beherrschungsvertrags sowie des laufenden Spruchstellenverfahrens gilt es abzuwarten, wie sich Battery Ventures als Mehrheitsaktionär verhält. Unser Best-Case Szenario bleibt weiterhin der Erwerb von knapp 12% weiterer Aktien zur Umsetzung des Squeeze-out Verfahrens. Auf der anderen Seite steigt die Ausgleichszahlung durch den seit 01.01.2023 erhöhten Basiszinssatz (akt. 3,37%) sowie des Aufschlags von 5,00% (Verzinsung insg. derzeit 8,37% p.a.) sukzessive an. Zudem erhalten Minderheitsaktionäre eine feste Dividende i.H.v. 0,38€, die auf dem aktuellen Kursniveau einer Dividendenrendite von 2,6% (auf Basis unseres Kaufkurses 2,8%) entspricht.



Datum: 06. August 2024