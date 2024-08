Tabakaktie mit 8,5 Prozent Dividende und jeder Menge Potenzial

Während Technologiewerte in den vergangenen Handelstagen hohe Kursverluste verbuchten und sich deutlich von ihren Jahreshöchstwerten entfernten, bauten Tabakkonzerne wie Philipp Morris oder die Altria Group ihr positives Momentum aus. Dem in London niedergelassenen Konzern British American Tobacco könnte dabei sogar der Sprung über den seit 2017 etablierten Abwärtstrend gelingen, was einen langfristigen Trendwechsel für die Aktie bedeuten würde.

Seit den Höchstständen bei 56,44 Pfund, die am 6.Juni 2017 erzielt wurden, ging es für die BAT-Aktie bis zum Zwischentief Anfang Dezember bei 22,30 Pfund um rund 60 Prozent bergab. Der sinkende Tabakkonsum in westlichen Ländern, aber auch Steuern und regulatorische Änderungen stellten die Tabakkonzerne vor neue Herausforderungen. Die Gewinne sanken und die bereits 1902 gegründete British American Tobacco suchte nach Alternativen.

Die zukünftige strategische Ausrichtung liegt nun vermehrt auf den Ausbau der „New Categories“, die Produkte wie E-Zigaretten, erhitzten Tabak und Nikotinbeutel umfassen. BAT strebt an, bis 2030 mindestens 50 Millionen Konsumenten für seine neuen Kategorien zu gewinnen und den Umsatzanteil dieser Produkte signifikant zu erhöhen. Die Wachstumsstrategie umfasst zudem die Expansion in aufstrebende Märkte und die Stärkung der Markenpräsenz weltweit.

British American Tobacco Chartsignale

Bodenbildungsphase seit Dezember 2023

Erfolgreicher Test der Unterstützungsbereiche aus dem Februar 2019 und März 2020

Kurzfristiges Überschreiten des seit 2017 etablierten langfristigen Abwärtstrends

Aufwärtsbewegung unter ansteigendem Volumen

Herausforderungen bleiben

Bei den jüngst veröffentlichten Zahlen zum ersten Halbjahr vermeldete der Hersteller bekannter Marken wie Lucky Strike, Pall Mall und Rothmans einen Rückgang sowohl bei Umsatz als auch Gewinn, behielt jedoch die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 bei. Die Erlöse sanken in der ersten Jahreshälfte 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund, da diese durch den Verkauf von Geschäften in Russland und Weißrussland im Jahr 2023 sowie durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt wurden. Der operative Gewinn minimierte sich um 28,3 Prozent, wobei die operative Marge um 9,7 Punkte auf 34,5 Prozent sank.

In der ersten Jahreshälfte 2024 konnte das Unternehmen 1,4 Millionen neue Konsumenten für seine rauchfreien Marken gewinnen, womit sich die Gesamtzahl auf 26,4 Millionen erhöhte. Rauchfreie Produkte machen nun 17,9 Prozent des Konzernumsatzes aus, ein Anstieg um 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem Gesamtjahr 2023. Zudem gab sich das Unternehmen zurückhaltend, die gesetzten Umsatzziele von 5 Milliarden US-Dollar mit den neuen Kategorien zu erreichen.

Aktie mit Rückenwind

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse und der verhaltenen Zukunftsprognose stieg die BAT-Aktie im Anschluss um rund 4 Prozent. Der Grund dafür waren Aussagen des Managements, wonach in diesem Jahr weitere Aktienrückkäufe in Höhe von 700 Mio. Pfund getätigt werden sollen. 2025 sollen diese dann auf 900 Millionen Pfund aufgestockt werden. Zudem wollen die Briten die Steigerung der Dividenden weiter forcieren. Seit 26 Jahren konnte die Rendite ununterbrochen kontinuierlich gesteigert werden und liegt aktuell bei attraktiven 8,53 Prozent.

Charttechnische Situation

Seit dem Zwischentief am 4.Dezember 2023 bei 22,33 Pfund leitete die Aktie eine fünf Monate währende Bodenbildungsphase ein, wobei die Tiefs im Verlauf zweimal erfolgreich getestet werden konnten. Voraus gingen bereits vorher bullische Divergenzen im Trendfolgeindikator MACD sowie dem Relative Stärke Index RSI, die einen baldigen Rebound ankündigten.

Wie im Wochenchart zu sehen ist, konnte die Aktie im Zuge der nachfolgenden Aufwärtsbewegung dynamisch um über 20 Prozent unter ansteigendem Volumen zulegen. Kurzfristig wurden der seit Juni 2017 etablierte langfristige Abwärtstrend bei 28,25 Pfund bei sowie die 200-Wochenlinie getestet, konnten jedoch beim ersten Anlauf auf Wochenschlusskursbasis nicht nachhaltig überwunden werden. Ein Überwinden der 200-Wochenlinie bei 28,20 Pfund würde ein prozyklisches Kaufsignal mit den nächsten Zielen bei 30,20 Pfund sowie des 2022er Jahreshochs bei 36,45 Pfund generieren.

Aufgrund des aktuell pessimistischen Marktumfeldes und der mittlerweile überkauften Situation beim RSI, der sich nahe des überkauften Bereichs befindet, wäre ein Pull Back bis in den Bereich von 26,51 Pfund möglich. Langfristig bietet die Aktie aufgrund der überdurchschnittlichen Dividendenrendite sowie einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,69 auf Basis 2024 eine langfristige Investitionschance.

BAT auf einen Blick

ISIN: GB0002875804

GB0002875804 Börsenwert: 61,70 Mrd. GBP

61,70 Mrd. GBP Dividendenrendite: 8,53 %

8,53 % KGVe 2024: 7,69

7,69 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: mar, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.