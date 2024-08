Commerzbank: Gewinn sinkt wegen Rückstellungen, plant Aktienrückkäufe

Das leicht unter den Erwartungen liegende Ergebnis wurde durch einen gesunkenen Zinsüberschuss und eine Rückstellung von 95 Millionen Euro für einen Gerichtsfall in Russland beeinflusst. Dennoch konnte die Bank aufgrund höherer Zinssätze, die seit zwei Jahren die europäischen Banken unterstützen, insgesamt eine positive Bilanz ziehen. Der Vorstandsvorsitzende Manfred Knof betonte, dass das erste Halbjahr das beste der Bank in 15 Jahren gewesen sei und man auf Kurs sei, die Ziele für 2024 zu erreichen.

Die Commerzbank verzeichnete im zweiten Quartal einen leichten Gewinnrückgang, sieht sich aber weiterhin auf einem guten Weg, ihre Jahresziele zu erreichen und kündigt neue Aktienrückkäufe an. Trotz eines Gewinns von 538 Millionen Euro im zweiten Quartal, was einem Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, bestätigte die Bank ihre Jahresprognose und plant weitere Maßnahmen zur Steigerung der Aktionärsrenditen.

Ein bedeutender Schritt zur Steigerung des Aktionärswertes ist der geplante Aktienrückkauf. Die Bank hat bereits die Genehmigung für eine erste Tranche von 600 Millionen Euro beantragt und plant, nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals eine weitere, größere Tranche zu beantragen. Diese Strategie soll das Vertrauen in die Bank stärken und den Aktienkurs unterstützen, der bereits im Vorfeld der Ankündigung erheblich gestiegen war.

Der Aktienkurs der Commerzbank fiel vorbörslich bei Tradegate um 1,3 Prozent. Im regulären Handel haben die Titel in diesem Jahr bereits 20,5 Prozent gewonnen. Für den größeren Konkurrenten Deutsche Bank ging es in diesem Zeitraum um lediglich 2,9 Prozent aufwärts.

Neben den Herausforderungen durch Rechtsstreitigkeiten in Russland und Polen sieht die Bank auch Chancen in der steigenden Nachfrage nach Krediten, die durch die höheren Zinsen getrieben wird. Der Finanzkonzern bekräftigte das Ziel von 8,1 Milliarden Euro beim Nettozinseinkommen und deutete an, dass er "Aufwärtspotenzial" in diesem Bereich sieht.

Trotz der Unsicherheiten aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren und der globalen Wirtschaftslage bleibt die Commerzbank optimistisch, was ihre Fähigkeit betrifft, sich in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin gut zu positionieren und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion