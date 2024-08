Novo Nordisk: Jahresprognose gesenkt, Nettogewinn verfehlt

Der Pharmariese gab an, dass sein Nettogewinn in den drei Monaten bis Ende Juni 20,05 Milliarden Dänische Kronen (2,69 Milliarden Euro) betrug. In einer LSEG-Gesamtprognose war man von 20,9 Milliarden Dänischen Kronen ausgegangen.

Der Umsatz des Unternehmens stieg um 25 Prozent auf 68,06 Milliarden Dänische Kronen. Der Betriebsgewinn erhöhte sich um 9 Prozent auf 25,9 Milliarden Dänische Kronen. Novo Nordisk senkte allerdings seine Prognose für den Betriebsgewinn im Gesamtjahr 2024 und sagte, dass das Wachstum nun zwischen 20 und 28 Prozent liegen werde, anstatt der zuvor erwarteten Spanne von 22 bis 30 Prozent.