Infineon: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Mit der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) ging es in der jüngsten Vergangenheit steil nach unten. Notierte die Aktie noch am 15.7.24 oberhalb von 36 Euro, so wurde sie am 5.8.24 im Zuge des Ausverkaufs bei den Technologie-Aktien zeitweise um 23 Prozent tiefer bei 27,80 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs nach den neuesten Quartalszahlen wieder auf 29,70 Euro erholen.

Da der Chiphersteller das Segmentergebnis leicht übertroffen habe und der Aktienkurs nun die Talsohle erreicht haben könnte, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in absehbarerer Zeit wieder ihrem Niveau vom 24.7.24 bei 33 Euro annähern kann.