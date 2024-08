KI-Gewinner Suss MicroTec verdoppelt Gewinn, Kurs schnellt hoch Der KI-Profiteur Suss Micro hat am Mittwoch seine Rallye wieder aufgenommen, die ihn in diesem Jahr an die SDAX-Spitze katapultiert hat. Sowohl bei den Zahlen als auch den Aussichten glänzten die Münchner.