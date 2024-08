Zinsen: Nächste Bombe aus Japan - Notenbank-Totalversagen!

Die nächste Bombe aus Japan: die Bank of Japan erklärt nun, dass man die Zinsen nicht anheben werde, wenn die Finanzmärkte in Unruhe seien. Daraufhin stieg der Nikkei deutlich an, der Yen verlor stark an Boden. Faktisch ist das aber die Kapitulations-Erklärung der japanischen Notenbank, die bereits mit einer mickrigen Anhebung der Zinsen die weltweiten Finanzmärkte durch die Auflösung von Carry Trades in Turbulenzen gestürzt hat. Dieses Notenbank-Desaster ist also kein Grund zum Feiern, auch wenn Nikkei und US-Futures zunächst zulegen konnten. Werden die Gewinne halten? Ein Problem vor allem für Tech-Aktien dürfte heute Super Micro Computer werden, deren Aktien nach den Zahlen zunächst +16% steigt, um dann doch noch mit -10% nachbörslich schließt. Der Grund sind die Gewinnmargen, die bohrende Frage zum KI-Hype aufwerfen..

Hinweise aus Video: