Pumas positiver Ausblick lässt Anleger kalt: Aktie crasht!

Im 2. Quartal 2024 stieg der währungsbereinigte Umsatz von Puma um 2,1 Prozent auf 2,117 Milliarden Euro. In den Regionen Amerika und Asien/Pazifik verzeichnete Puma ein starkes Wachstum. Der Umsatz in Amerika stieg um 9 Prozent auf 887,5 Millionen Euro, getrieben durch positive Entwicklungen in den USA und Lateinamerika. Die Region Asien/Pazifik wuchs um 1,9 Prozent auf 411,9 Millionen Euro – unterstützt durch anhaltendes Wachstum in China. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz in der Region EMEA um 4,3 Prozent auf 817,9 Millionen Euro.

Das Großhandelsgeschäft verzeichnete einen Rückgang um 3,3 Prozent auf 1,530 Milliarden Euro, vor allem aufgrund des Rückgangs in der EEMEA-Region. In anderen Regionen zeigte das Großhandelsgeschäft jedoch eine Verbesserung. Das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) wuchs um 19,5 Prozent auf 587,7 Millionen Euro. Insbesondere das eigene Einzelhandelsgeschäft und der E-Commerce legten mit 16,5 bzw. 25,6 Prozent zu.