Hedgefonds auf Schnäppchenjagd: "Wie die reduzierte Desingertasche"

Der schnelle Kursanstieg der Aktien von ihren Tiefstständen deutet darauf hin, dass die Hedgefonds richtig lagen. "Es ist wie bei einer Designertasche, die man schon lange haben wollte und die jetzt um 10 Prozent reduziert ist", sagte Max Gokhman von Franklin Templeton dem Nachrichtensender Bloomberg. "Es ist immer noch sehr teuer, aber man kann sich einreden, dass es ein Schnäppchen ist.".

Statt einer befürchteten anhaltenden Korrekturphase konnten sich die Märkte nach dem Absturz am Montag schnell wieder fangen. Der Rückgang des S&P 500 in den vergangenen fünf Tagen liegt bei 4,8 Prozent und entspricht damit ähnlichen Rückschlägen der letzten fünf Jahre.

Obwohl sich die Lage vorerst beruhigt hat, bleibt die Liste der Sorgen für Investoren lang. Die Ergebnisse der großen Technologieunternehmen haben Bedenken ausgelöst, dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz im Verhältnis zu den kurzfristigen Erträgen zu hoch geworden sind. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der letzten Woche verstärkte die Befürchtungen, dass die Fed zu lange wartet, um die Zinsen zu senken.

Signal zur Rotation

Die Rückkehr professioneller Investoren in US-Aktien am Montag folgt auf Monate, in denen Hedgefonds zunehmend aus Einzelwerten ausgestiegen sind. Der Juli verzeichnete den größten Abbau an Nominalwerten seit 2016, wie Goldman-Sachs-Daten zeigen.

Während die Sorgen bestehen bleiben, sagen einige Investoren, dass die Rezessionsängste, die den Nasdaq 100 Index in eine Korrektur und den S&P 500 um 7 Prozent von seinem Höchststand gedrückt haben, verfrüht sind. Die Berichtssaison hat gezeigt, dass die Unternehmen im S&P 500 ihre Gewinne im zweiten Quartal um 12 Prozent gesteigert haben, wobei mehr als 80 Prozent der gemeldeten Ergebnisse die Schätzungen übertrafen, so Daten von Bloomberg Intelligence.

"Viele Hedgefonds sehen in einem Ausverkauf eine Kaufgelegenheit", sagte Jonathan Caplis, CEO von PivotalPath, einer Hedgefonds-Forschungsfirma, gegenüber Bloomberg. "Die Mehrheit der Manager, mit denen wir sprechen, betrachtet die aktuellen Probleme als kurzfristig und stimmungsgetrieben, im Gegensatz zu einem langfristigen Problem mit den Fundamentaldaten der börsennotierten Unternehmen oder sogar der breiteren US-Wirtschaft."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion