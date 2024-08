Diese Aktie klettert 240 Prozent in zwei Tagen – das steckt dahinter!

Dieser Anstieg folgt der Verkündung des Telekomkonzerns, dass durch die steigende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) neue Geschäfte im Wert von 5 Milliarden US-Dollar generiert wurden und Gespräche über weitere potenzielle 7 Milliarden US-Dollar in der Pipeline sind.

Lumen Technologies hat am Dienstag im nachbörslichen Handel einen spektakulären Anstieg von bis zu 76 Prozent verzeichnet, nachdem die Aktie bereits während der regulären Handelssession einen Rekordanstieg von 93 Prozent erzielte und somit den höchsten Stand seit Februar 2023 erreichte.

Nach Börsenschluss dann korrigierte Lumen seine Prognosen für den freien Cashflow des Jahres nach oben, was den Kurs weiter explodieren ließ. Dank der Begeisterung für KI und deren Einfluss auf die Geschäftsergebnisse rechnet das Unternehmen nun mit 1 Milliarde bis 1,2 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow, verglichen mit der vorherigen Prognose von 100 Millionen und 300 Millionen US-Dollar. Allerdings ist zu beachten, dass ein Großteil des erhöhten Cashflows – etwa 700 Millionen US-Dollar – auf eine einmalige Steuerrückerstattung zurückzuführen ist, und nicht direkt auf KI bezogen ist.

Dennoch hat die Aktie seit Anfang Juli bis zum Börsenschluss am Dienstag um mehr als 350 Prozent zugelegt. Nachdem die Titel den regulären Handel am Dienstag bei 5,00 US-Dollar beendet hatten, ging es außerbörslich bis auf 8,79 US-Dollar weiter hoch. Das entspricht einem Plus von weiteren 76 Prozent, beziehungsweise gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bei 2,59 US-Dollar einem Zwei-Tages-Gewinn von knapp 240 Prozent.

Die Ergebnisse von Lumen kommen zu einer Zeit, in der die Anleger der KI-Branche zunehmend skeptisch gegenüberstehen, nachdem die Gewinne der großen Technologieunternehmen höhere Ausgaben bei niedrigen Renditen signalisiert haben. Die Kurse einiger KI-Favoriten wie Nvidia, Microsoft und Amazon waren in der Folge zum Teil deutlich abgesackt..

Trotz der aktuellen Kursgewinne ist die Wall Street gegenüber Lumen größtenteils skeptisch eingestellt. Daten von Bloomberg zufolge gibt es keine Kaufempfehlungen, sieben Haltepositionen und sechs Verkaufsempfehlungen von Analysten. Die jüngsten Ergebnisse von Lumen Technologies könnten jedoch das Potenzial haben, diese Wahrnehmung des Unternehmens durch die Experten zu ändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion