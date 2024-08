Continental: Aus eins werden zwei

Analysten glauben, daß so Werte sichtbar werden. Profitables Kerngeschäft mit vernünftiger Rendite ist die Reifensparte. Die Autozulieferer-Sparte dagegen kriselt so vor sich hin. Die Grundüberlegung ist die, daß die drei Sparten jeweils für sich alleine mehr Gewinne einfahren. Börsianer überzeugt diese Idee: Der allgemeine Kursrutsch am Montag konnte der Conti-Aktie kaum etwas anhaben.

Längerfristig sieht die Sache allerdings anders aus, in den letzten zwölf Monaten büßte der Titel rund ein Drittel seines Werts ein. 2018 brachten die Hannoveraner noch 45 Milliarden Euro auf die Börsenwaaage, aktuell sind es nur noch 10 Milliarden. Das klassische Geschäft als Autozulieferer schwächelt. Es macht zur Zeit keinen großen Spaß: Die Produktion von Elektroautos bricht zur Zeit weg, Kopfzerbrechen bereiten auch chinesische Importzölle und Ambitionen ihren Anteil in Europa bei E-Autos zu vergrößern. Angedacht ist die Abspaltung und ein unabhängiges Börsenlisting des Autozulieferergeschäfts im Rahmen eines Spin-offs.

Realisieren sich die Pläne einer Aufspaltung verfügen die Investoren zwei Aktien. Zum einen einen Reifenhersteller, der sich auch mit Kunststofftechnik beschäftigt. Aktie Nummer zwei beschäftigt sich mit Bremsen, Elektronik, Displays und Teile für die Autoindustrie.

Mehrheitsaktionär und das Sagen auf der Hauptversammlung hat die Industriellenfamilie Schaeffler, die insgesamt 46% hält. Contis Reifengeschäft ist der Gewinnbringer der Niedersachsen mit einem operativen Gewinn von mehr als 10%. Die Sparte Autozulieferer kann da nicht mithalten. Das Management drückt auf die Kostenbremse, etwa 7.150 Stellen sollen abgebaut werden, die jährlichen Kosten sollen um 400 Millionen sinken. Auch die Tochter Vitesco könnte Gegenstand des Konzernumbaus sein. Es gibt Überlegungen, die Beteiligung am Zulieferer mit Vitesco zu fusionieren und hinterher als eine Einheit zu versilbern.