Berkshire Hathaway: defensiver Einstieg mit Discountern

Berkshire Hathaway (A-Shares US0846701086, B-Shares US0846707026, entsprechend 1/1500 der A-Shares) ist die Beteiligungsgesellschaft des legendären Value-Investors Warren Buffet. Der reduziert derzeit kräftig seine Aktien- und erhöht seine Cash-Quote: Nachdem er bereits seine Bestände in Aktien der Bank of America teilweise verkauft hat, meldete das Unternehmen nun auch den Teilverkauf seiner Apple-Position, die laut Reuters um 390 Mio. Stück auf 400 Mio. Stück sank. Die Verkaufserlöse lassen die Barbestände von Berkshire Hathaway um nahezu 88 Mrd. auf 277 Mrd. US-Dollar ansteigen. Der Betriebsgewinn des Konglomerats legte aufgrund von florierenden Versicherungsgeschäften um 15 Prozent auf 11,6 Mrd. US-Dollar zu. Mit Discount-Zertifikaten auf die B-Shares kann der defensive Einstieg in das Value-/Quality-Portfolio von Warren Buffet gelingen.

Discount-Strategie mit 7,9 Prozent Puffer (Dezember)