Palantir: "Momentum baut sich auf", Aktie wird "deutlich steigen", sagen Bullen

"Nichtsdestotrotz ist [Palantir] weitgehend zu dem Punkt zurückgekehrt, an dem wir ursprünglich vorsichtiger geworden sind, wie unsere jüngste Herabstufung beweist", fügte er hinzu. Er sagte, dass die Aktie mit dem 19- bis 20-fachen des geschätzten Umsatzes für das nächste Jahr gehandelt wird, während eine Umsatzwachstumsrate in der Nähe der unteren bis mittleren 20er Jahre erwartet wird.

"Unserer Ansicht nach ist es verständlich, dass die Palantir-Aktie [am Dienstag] deutlich höher gehandelt [wurde]", kommentierte Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz die Ergebnisse des Unternehmens.

Moskowitz möchte mehr Konsistenz in den Ergebnissen von Palantir sehen, bevor er die Aktie als würdig für eine so hohe Bewertung ansieht. "Angesichts der inhärenten Unbeständigkeit dieses Geschäfts glauben wir, dass dies wahrscheinlich eine Herausforderung sein wird." Der Analyst bleibt bei seiner Underperform-Bewertung, hat das Kursziel aber von 22 auf 24 US-Dollar angehoben.

"Dieser 19-monatige [generative] KI-Wahnsinn hat Palantir zu einer unserer Meinung nach absurden Bewertung getrieben", schrieb Brian White, Analyst von Monness, Crespi, Hardt & Co. Während er sein Verkaufsrating für die Aktie beibehielt, hat er sein Kursziel von 20 auf 18 Dollar gesenkt.

Bühne frei für die Bullen

Palantir-Bulle Dan Ives von Wedbush erkennt dagegen einen "Validierungsmoment" für Palantir. "Dies war ein entscheidendes Quartal für die Palantir-Geschichte, da die AIP-Monetarisierung im US-Werbegeschäft als wichtiger Wachstumstreiber im Vordergrund stand", schrieb er. AIP bezieht sich auf die Artificial Intelligence Platform des Unternehmens.

Ives erhöhte sein Kursziel für Palantir von 35 auf 38 US-Dollar und behielt sein Outperform-Rating bei. Er erklärte, die Ergebnisse seien "eine wichtige Bestätigung für Palantir und die breitere KI-Revolutionsthese".

Brian Gesuale von Raymond James zeigte sich ebenfalls bullish. "Das Momentum baut sich auf, und die zukunftsgerichteten Metriken stachen mit 96 abgeschlossenen Geschäften von 1 Million US-Dollar und mehr und 27 abgeschlossenen Geschäften von 10 Millionen US-Dollar und mehr hervor", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Er merkte weiter an, dass Palantir "nun seit sieben Quartalen in Folge profitabel ist und damit seine Fähigkeit unter Beweis stellt, intern zu investieren und gleichzeitig die Gewinnmargen zu erhöhen."

Gil Luria, Analyst bei DA Davidson, hob das Kursziel für Palantir von 24 auf 28 US-Dollar an und behielt seine neutrale Bewertung für die Aktie bei. Palantir meldete ein starkes Quartal, in dem sich das Umsatzwachstum aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach KI-Lösungen beschleunigte, so der Analyst.

Laut Citi waren die Ergebnisse von Palantir im zweiten Quartal "beeindruckend, insbesondere vor dem Hintergrund einer schwankenden Software-Nachfrage". Das Unternehmen meldete eine der stärksten Umsatzsteigerungen seit Jahren und eine noch stärkere Anhebung der Prognosen für das Gesamtjahr, so die Bank.

Die Analysten erwarten, dass die Aktien "deutlich ansteigen werden", und sagten, dass die Beschleunigung der Einnahmen und das Ausmaß der Umsatzsteigerung "besonders beeindruckend in einem unruhigen Umfeld der Software-Nachfrage im zweiten Quartal" seien. Citi bestätigte das neutrale Rating für die Palantir-Aktie mit einem Kursziel von 28 US-Dollar.

Die Palantir-Aktie hat den Dienstagshandel mit einem Plus von über zehn Prozent beendet, nachdem das Unternehmen die Schätzungen für das zweite Quartal übertroffen und seine Jahresprognose angehoben hatte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 24,77EUR auf Tradegate (07. August 2024, 15:22 Uhr) gehandelt.





