Bitcoin: Indikatoren weisen auf eine bevorstehe Rallye hin

Das Verhältnis der Bitcoin-Marktkapitalisierung gegenüber dem Preis, zu dem die Coins gekauft wurden, ist aktuell so niedrig wie zuletzt beim Zusammenbruch der FTX-Kryptobörse im November 2022, wie aus Berechnungen hervorgeht, die Krypto-Händler Ali Martinez auf X gepostet hat. Wenn dieses Verhältnis unter Null fällt, wie es derzeit der Fall ist, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Denn Händler, die ihn in einem bestimmten Zeitrahmen gekauft haben, mussten Verluste hinnehmen.

Dieser Indikator fällt immer wieder leicht unter Null, nur bei größeren Krisen aber so tief, wie jetzt gerade. Dies signalisiert, dass Bitcoin momentan laut Martinez unterbewertet ist und somit eine exzellente Kaufgelegenheit darstellt. Er erklärte weiter, dass Bitcoin, um eine Rallye auf 67.000 US-Dollar zu starten, die Unterstützung bei 54.000 US-Dollar nachhaltig überwinden müsse, wie das aktuell geschehen ist.

Am Mittwochnachmittag kostete ein Bitcoin 56.641 US-Dollar, was einem Plus von 1,3 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht, wie aus Daten von Coinmarketcap hervorgeht. Innerhalb von 7 Tagen hat die Kryptowährung damit aber immer noch knapp 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Eine ähnlich positive Aussicht teilte Brandt mit seinen über 732.800 Followern auf X. Seinen Berechnungen zufolge könnte der 26-prozentige Rückgang vom Halving-Ereignis bis auf zeitweise 49.000 US-Dollar am Montag eine ähnliche Rallye wie im Zyklus 2015-2017 vorbereiten, die zu neuen Allzeithochs führte.

Brandt deutete an, dass der jüngste "Dump" von Bitcoin die Kryptowährung möglicherweise für einen Anstieg auf über 90.000 US-Dollar positioniert hat. Er betonte gleichzeitig aber die Wichtigkeit, mit Möglichkeiten statt Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten und nie von Gewissheiten auszugehen. Dies reflektiert die allgemeine Unsicherheit und die hohen Schwankungen auf den Kryptomärkten, gibt aber auch Hoffnung auf zukünftige Gewinne.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion