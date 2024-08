Marktboom: DAX, SDAX und S&P 500 auf Höhenflug – Top- und Flopwerte im Überblick

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend positives Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 1,17% und steht aktuell bei 17.569,05 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legte um 0,54% zu und erreichte 24.179,54 Punkte. Noch stärker präsentierte sich der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, mit einem Plus von 1,21% und einem Stand von 13.602,33 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, stieg um 0,53% auf 3.224,23 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigten positive Tendenzen. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 0,64% und steht nun bei 39.249,01 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnete einen Anstieg von 0,99% und erreichte 5.290,22 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein freundliches Marktumfeld, wobei insbesondere der SDAX und der DAX in Deutschland sowie der S&P 500 in den USA deutliche Zugewinne verzeichnen konnten.Die DAX-Topwerte werden von Continental angeführt, das um 6,99% zulegte.RWE und Bayer folgen mit Zuwächsen von 2,84% und 2,82% respektive.Im Gegensatz dazu verzeichnete Covestro einen Rückgang von 0,49%, während Beiersdorf und Commerzbank mit -2,28% und -3,49% ebenfalls negative Entwicklungen aufwiesen.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem Anstieg von 6,64% hervor. United Internet und SILTRONIC AG folgen mit Zuwächsen von 5,28% und 5,08%.Die Flopwerte im MDAX werden von Fraport mit -2,65% angeführt, gefolgt von PUMA mit einem dramatischen Rückgang von 10,96% und Evotec , das um 34,63% fiel.Im SDAX führt SUESS MicroTec mit einem beeindruckenden Anstieg von 8,06%. ADTRAN Holdings und Verbio verzeichnen ebenfalls positive Entwicklungen mit 5,13% und 4,89%.Die Flopwerte im SDAX zeigen SCHOTT Pharma mit -1,81%, adesso mit -2,97% und Kontron mit -4,09%.Im TecDAX ist SUESS MicroTec erneut der Spitzenreiter mit 8,06%, gefolgt von United Internet und SILTRONIC AG, die beide 5,28% und 5,08% zulegen konnten.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Carl Zeiss Meditec mit -2,37%, Kontron mit -4,09% und Evotec, das ebenfalls einen Rückgang von 34,63% verzeichnete.Im Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 2,95%, gefolgt von Amazon mit 2,60% und Salesforce mit 2,58%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen The Home Depot mit -0,27%, Walt Disney mit -1,96% und Amgen mit einem Rückgang von 4,52%.Im S&P 500 sticht Fortinet mit einem Anstieg von 25,07% hervor, gefolgt von Axon Enterprise mit 23,14% und Global Payments mit 8,33%.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Emerson Electric mit -4,71%, Dexcom mit -5,59% und Bio-Techne mit -6,12%.