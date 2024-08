Brent Öl setzt zur Erholung an. Das sind die Ziele 

Zu Wochenbeginn kam auch Brent Öl unter die Räder. Die Panik-Stimmung, die am Montag aufkam und über die Märkte hinwegfegte, brachte auch Brent Öl ins Wanken. Als es für den Ölpreis unter die eminent wichtige Unterstützung von 77,5 US-Dollar ging und er die nächste wichtige Unterstützung bei 75 US-Dollar erreichte, drohten die Dämme zu brechen. Doch just in diesem Moment drehte erneut der Markt. So schnell, wie die Panik aufkam, löste sie sich auch wieder auf. Anleger fassten Mut. Die Aktienmärkte drehten nach oben ab. Brent Öl tat es ihnen gleich. Zwischenzeitlich konnte der Ölpreis den Preisbereich von 77,5 US-Dollar zurückerobern und so die prekäre charttechnische Situation entspannen; zumindest temporär.

Ist der Abverkauf tatsächlich überstanden?

Der veritable Rücksetzer an den Aktienmärkten, aber auch bei den Edelmetallen und Rohstoffen, zeigte deutlich, wie fragil die aktuelle Lage ist. Das Bild eines Kartenhauses, das in sich zusammenfällt, kam unweigerlich auf, als sich der Abverkauf Bahn brach. Zwischenzeitlich ist man jedoch nicht nur am Ölmarkt wieder zur Tagesordnung übergangen. Zurück bleibt allerdings ein mulmiges Gefühl, dass es bei diesem einmaligen Ereignis nicht bleiben muss und es sich jederzeit wiederholen kann. Vorsicht ist in der aktuellen Gemengelage allemal geboten. In den kommenden Tagen stehen noch einige wichtige Konjunktur- und Preisdaten an, die neue Schockwellen an den Finanzmärkten auslösen könnten.

US-Daten im Blick

Einmal mehr der gewohnte Blick auf die aktuellen US-Daten: Die EIA (Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 02. August im Vergleich zur Vorwoche einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 3,7 Mio. Barrel auf 429,3 Mio. Barrel. Die Ölförderung in den USA bietet das gewohnt robuste Bild. Wie bereits in den Vorwochen gab die EIA die Ölförderung für die Woche zum 02. August mit 13,3 Mio. bpd an.

Fazit

Noch ist die Erholung bei Brent Öl mit einer gewissen Zurückhaltung zu bewerten. Die Rückeroberung der wichtigen Zone 77,5 US-Dollar / 77 US-Dollar hat jedoch die Relevanz der Erholung erhöht. Um das Erholungsszenario weiter voranzutreiben, muss Brent Öl auch die 81,7 US-Dollar zurückerobern. Ein erneuter Rücksetzer unter die 75 US-Dollar wäre dagegen ein klares Warnsignal.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte