Siemens Energy toppt, Evotec schockiert und wann explodiert die dynaCERT Aktie?

Mehr als 35 % hat die Evotec-Aktie gestern zwischenzeitlich verloren. Dabei notierte die Aktie bereits zuvor auf einem Mehrjahrestief. Doch insbesondere die Anpassung der EBITDA-Prognose schockte die Anleger. Außerdem deutet das Biotech-Unternehmen an, dass man sich gesundschrumpfen will. Wie schnell sich eine schwierige Situation lösen lässt, zeigt in diesem Jahr Siemens Energy. Ende 2023 noch kurz vor der Pleite, läuft es wieder rund, allerdings nicht dank der Erneuerbaren Energien. Dagegen steht dynaCERT erst noch vor der Kursexplosion. In diesen Tagen übernimmt ein ehemaliger Daimler-Manager das Ruder und soll Aufträge in Europa an Land ziehen. Außerdem warten dynaCERT-Anleger auf VERRA.Lesen sie den Artikel hier weiter