Palantir: Bullen oder Bären? Analysten streiten über die Zukunft der Aktie!

Nach der jüngsten Gewinnmeldung von Palantir Technologies stellt sich die Frage, ob das Unternehmen die Bären an der Börse besiegen kann. Analysten zeigen sich geteilter Meinung über die Zukunft der Aktie. Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz äußerte, dass die Aktie zwar am Dienstag deutlich zulegte, jedoch die Bewertung mit dem 19- bis 20-fachen des geschätzten Umsatzes für das nächste Jahr zu hoch sei, insbesondere angesichts der unbeständigen Geschäftsergebnisse. Er bleibt bei seiner Underperform-Bewertung, hat jedoch das Kursziel von 22 auf 24 US-Dollar angehoben.

Palantir meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 134 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 678 Millionen US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. CEO Alex Karp betonte die ungebrochene Nachfrage nach KI-Systemen und die steigende Zahl der Kunden im kommerziellen US-Markt, die um 83 Prozent auf 295 gestiegen ist.

Die Umsatzprognose für das dritte Quartal liegt zwischen 697 und 701 Millionen US-Dollar, während die Prognose für das Gesamtjahr auf 2,74 bis 2,75 Milliarden US-Dollar angehoben wurde. Analysten von Citi bezeichneten die Ergebnisse als beeindruckend, insbesondere in einem schwankenden Softwaremarkt, und bestätigten ihr neutrales Rating mit einem Kursziel von 28 US-Dollar.

Insgesamt zeigt die Palantir-Aktie nach der Gewinnmeldung eine positive Entwicklung und schloss den Handel am Dienstag mit einem Plus von über zehn Prozent. Analysten sind sich uneinig über die Bewertung, während einige optimistisch in die Zukunft blicken, bleiben andere skeptisch und fordern mehr Konsistenz in den Ergebnissen des Unternehmens.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 26,32EUR auf NYSE (08. August 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.